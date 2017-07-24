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Çalıntı kasa boş tarlada bulundu

Bolu’da, bir hafta önce Nezahat Ö. isimli vatandaşın evinden çalınan kasa, evden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki boş tarlada tarla sahibi tarafından bulundu.

Çalıntı kasa boş tarlada bulundu

24 Temmuz 2017 16:10
Çalıntı kasa boş tarlada bulundu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta Çakmaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğmiz hafta Çakmaklar Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evinden kasasının çalındığını farkeden Nezahat Ö. isimli vatandaş durumu polis ekiplerine ihbar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri Nezahat Ö. isimli vatandaşın evinden çalınan kasanın bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaklaşık 1 haftadır süren çalışmanın sonunda bugün öğle saatlerinde emniyet müdürlüğüne gelen buluntu kasa ihbarı üzerine, ekipler Nezahat Ö.’nün evine 1 kilometre uzaklıkta bulunan boş bir tarlaya gitti.

Tornavida ile açılarak içinden ruhsatlı tabancanın alındığı, pasaport ve diğer evrakların ise tarlada bırakıldığı kasayı bulanın tarlanın sahibi olduğu öğrenildi. Kasanın içinden çıkan pasaportlardan Nezahat Ö.’ye ulaşan ekipler mağdur kadını kasanın bulunduğu yere çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tarlada bulunan kasa üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Hırsız yada hırsızların yakalanması için soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

Faruk Çidem

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Etiketler: bolu, çalıntı kasa, tarla


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