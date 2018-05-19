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Çalıntı motosikletle yakalandı, Sofuoğlu’na meydan okudu

Beylikdüzü’nde, çalıntı motosiklet ile polisten kaçan şüpheli, "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna, "Kenan Sofuoğlu’na rakip olacağım" diyerek karşılık verdi.

Çalıntı motosikletle yakalandı, Sofuoğluna meydan okudu

19 Mayıs 2018 09:54
Çalıntı motosikletle yakalandı, Sofuoğlu’na meydan okudu - Tıkla İzle

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dün sabah saat 09.00 sıralarında devriye görevi sırasında bir motosikletten ve üzerindeki sürücüden şüphelendi. 'Dur' ihtarında bulunan ekiplerin uyarısına uymayan şüpheli motosikletle kaçmaya başladı. Dereağzı Mahallesi mevkiine gelindiğinde şüpheli şahıs, kavşaktan hızını alamayarak motosiklet ile birlikte boş araziye uçtu. Olay yerinde zanlının durumunun iyi olduğunu gören ekipler, şahsın 18 yaşından küçük ve motosikletin de çalıntı olduğunu belirledi. 

İfadesi alınmak ve işlemleri yapılmak üzere polis arabasına bindirilen şüpheli, "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna "Daha iyi bir motosiklet almak için, Kenan Sofuoğlu'na rakip olacağım" diye karşılık verdi.  

Murat Delice
 

 

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