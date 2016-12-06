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Çalışanlar 2017'de kaç gün tatil yapacak? (2017 tatil günleri)

2017 yılında çalışanlar kaç gün tatil yapacak? Ramazan ve Kurban Bayramlarında 2016'da 9 gün tatil yapma fırsatı bulan çalışanlar 2017'de bu hakka sahip olamayacaklar.

Çalışanlar 2017de kaç gün tatil yapacak? (2017 tatil günleri)

06 Aralık 2016 10:13

2016 yılında hükümet arefe ve bayram sonrası günlerini de uzatınca Ramazan ve Kurban bayramlarında çalışanlar 9 gün tatil yapma fırsatı bulmuşlardı.

2017'de ise Ramazan Bayramı, 25 Haziran Pazar, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günlerine denk geliyor. Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi ve bayramın ilk günü hafta sonuna denk geldiği için çalışanlar ekstrdan sadece 2 gün tatil yapabilecekler.

Kurban Bayramı ise 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi, 3 Eylül Pazar ve 4 Eylül Pazartesi günleri kutlanacak. Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna denk geldiğinden çalışanlar 31 Ağustos Perşembe gününe denk gelen arefe günüde eklenirse sadece 3 gün ekstra tatil yapacaklar.

2017'de çalışanlara bir kötü haberde resmi tatillerden geldi. 1 Ocak, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim gibi resmi tatil oan günlerde hafta sonunda denk geldiği için çalışanlar bu günlerde de ekstra tatil yapma fırsatı bulamayacaklar..

İŞTE 2017'NİN RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2017 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017 Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017 Pazartesi
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017 Cuma
Ramazan Bayramı (Arefe): 24 Haziran 2017 Cumartesi
Ramazan bayramı 1. Gün: 25 Haziran 2017 Pazar
Ramazan bayramı 2. Gün: 26 Haziran 2017 Pazartesi
Ramazan bayramı 3. Gün: 27 Haziran 2017 Salı
Demokrasi ve Özgürlükler Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017Çarşamba
Kurban Bayramı (Arefe): 31 Ağustos 2017 Perşembe
Kurban bayramı 1. Gün: 1 Eylül 2017 Cuma
Kurban bayramı 2. Gün: 2 Eylül 2017 Cumartesi
Kurban bayramı 3. Gün: 3 Eylül 2017 Pazar
Kurban bayramı 4. Gün: 4 Eylül 2017 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017 Pazar
 

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