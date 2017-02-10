Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir’deki programı kapsamında Torbalı ilçesinde bulunan Merinos Mobilya Fabrikasında çalışan işçilerle buluşarak fabrikayı dolaştı. İşçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Müezzinoğlu, işçilerle sohbet ederek çalışma koşulları hakkında bilgi aldı. Yemekten sonra dışarıda gazetecilere açıklamada bulunan Müezzinoğlu, "İlk anda dahi hissettim çalışanlar son derece huzurlu ve mutlu. Bazılarına çaktırmadan belirli sorular sordum. Son derece standardı iyi. Merinos ailesine teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki işverenimiz ile çalışanımız birlikte, birbirine inanarak, birbirine güvenerek daha güçlü bir yolculuk yapsınlar. Dünya ile yarışta daha iddialı olsunlar. Bu büyük Türk milletine dünya ile yarışta iddialı olmak düşer” dedi.

“Anneniz veya kayınvalideniz varsa büyükanne olarak onlara destek vereceğiz”

Kadın istihdamıyla ilgili, doğum yapmış annelerin çocuğu altı yaşına gelinceye kadar yarı zamanlı çalışma imkanı tanıdıklarını söyleyen Müezzinoğlu, “Doğum yapan annemizin istihdam kaybından uzaklaşmasın diye, annelerimize dedik ki siz tam zamanlı çalışın, maaşınızı tam alın, istihdamdan kopmayın. Evinizde anneniz veya kayınvalideniz varsa büyükanne olarak onlara destek vereceğiz. O büyükanne projesinde bin aileyle İzmir Ticaret Odamız katkı sağlıyor. Biz bunun yüzde ellisini, İzmir Ticaret Odamız da yüzde ellisini üstleniyor ki yaklaşık 6 milyon liralık bir proje. O projede de İzmir'in farkını pilot uygulamada göreceğiz" diyerek İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odasına teşekkür etti.

Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten