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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu, “Taşerona başvuru sayısı 715.000’i aştı” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından taşeron açıklaması

15 Şubat 2018 18:57

TAŞERON KADRO SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Peki sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.

Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.

 

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