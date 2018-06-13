Diğer
Kategoriler

Çamaşır ipleri arasında sıra dışı gösteri

Dünyanın en iyi slackline (ip üstünde gösteri) sporcularından Alex Mason, İstanbul’un tarihi semti Eminönü’nde nefes kesen bir gösteriye imza attı. Red Bull sporcusu, apartmanlar arasında bulunan iplerin üzerinde yürüdü.

Çamaşır ipleri arasında sıra dışı gösteri

13 Haziran 2018 12:01

İstanbul’un tarihi semtlerinden Eminönü sıra dışı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Renkli tarihi evleri, yokuşları ve apartmanlar arasına asılan çamaşırlarıyla turistlerin ilgisini çeken bir sokakta dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Alex Mason’ın gerçekleştirdiği performans nefesleri kesti. Genç sporcu, pencerelere asılan iplerin üzerinde yürümekle kalmayıp akrobatik hareketler sergiledi.

"TÜRKİYE’DE BULUNMAK HARİKAYDI" 

Daha önce dünyanın farklı noktalarında benzer gösterilere imza atan Alex Mason, performansının ardından, “Türkiye harika bir ülke, İstanbul olağanüstü şehir. Gösterinin başta bizim için zorlu geçeceğini düşünmüştüm, öyle de oldu ama beklediğimden keyifliydi. İnsanların meraklı bakışları arasında en sevdiğim hareketleri yapmak, çocuklarla birlikte zaman geçirmek harikaydı. Hayatım boyunca unutamayacağım bu tecrübe, bana da kariyerime de çok şey kattı” açıklamasını yaptı. 

Mason’ı gösterilere hazırlayan antrenörü Andy Lewis de İstanbul’da olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Dünyaca ünlü bir dublör olan ve Super Bowl gibi önemli organizasyonlarda gösteriler gerçekleştiren Lewis, “Benim için projenin en heyecanlı anları ilk defa iplerin kurulduğunu görmek ve bunun çok güzel bir konsept olduğunun farkına varmaktı. Türkiye’nin gerçek kültürünü çok iyi anladım, bu da çok hoş oldu. Alex’in yüksek iplerde hiç soru yaşamadan yürümesi ve bundan keyif alması beni çok sevindirdi” dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç