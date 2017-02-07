İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu bulundurulduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 19 Ocak tarihinde Küçükçekmece'de bir adrese baskın yapılarak evde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda evdeki çamaşır makinesine poşetlerle saklanmış halde 130,50 gram skank adı verilen uyuşturucu madde ve 215 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ç.(38) ve Ö.B.(36) isimli erkek şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

