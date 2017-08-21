Camdan sarkan çocuk apartman boşluğuna düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hakimiyet Caddesinde yaşandı. Muhammed ailesinin büyük çocuğu 8 yaşındaki İbrahim El Muhammed, evdeki odalardan birinde oyun oynuyordu. İbrahim, oyun oynadığı sırada pencerenin önünde bulunan eşyaların üzerine çıktı. Oradan pencereye ulaşan İbrahim, açık olan penceren aşağı sarktı. Bir anda dengesini kaybeden talihsiz çocuk, 5. kattan apartman boşluğuna düştü. Düşmenin etkisiyle vücudunun birçok yerinden yaralanan talihsiz çocuğu düştüğü yerden annesi ve babası çıkardı. Babası çaresiz bir şekilde kucağına aldığı İbrahim’i yoldan çevirdiği bir otomobil ile hastaneye götürdü. Hastaneye ulaşana kadar kalbi duran İbrahim için doktorlar seferber oldu. Uzun süren mücadelenin ardından kalbi tekrar çalıştırılan İbrahim El Muhammed yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Küçük İbrahim’in durumunun çok ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yakup Fatih Şaşmaz