Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi

Turizm Bakanlığı tarafından Manavgat Belediyesine tahsisi yapılan, 1987 yılında Manavgat Belediyesi tarafından Dev-Yap Tur. Tic. A.Ş’ye 20 yıllığına kiraya verilen 20 dönüme yakın halk plajı, kira süresinin uzatılmaması nedeniyle adeta harabeye döndü. 4 yılı aşkın süredir tuvalet ve duşlarının sökülmesi nedeniyle denize giren az sayıda vatandaşın hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı plajın, geceleri alkol ve uyuşturucu kullanan, fuhuş yapan kişilerin uğrak yeri haline geldiği iddia edildi.

Manavgat’ın en güzel plajlarından bir tanesi olan, çevresinde çok sayıda 5 yıldızlı tesis bulunan Çamiçi’nde yıllar önce yapılan iskelenin hurda demirlerinin sökülmemiş olması da denize girenler için tehlike oluşturuyor.

Çamiçi Halk Plajının yeniden düzenlenerek Manavgat halkının kullanımına açılması gerektiğini belirten vatandaşlar "Manavgat halkının denize girebileceği ender yerlerden olan Çamiçi Halk Plajı en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılarak, duş, tuvalet ve gölgelikleri tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılmalıdır. Yetkililerin bunu Manavgat halkına çok görmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Manavgat Belediyesi yetkilileri ise, bölgenin Manavgat Belediyesine tahsis edildiğini ve düzenleme çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını belirtti.

Arif Kaplan