Çamlıca Camii'nin devasa avizesi yerleştirildi

İstanbul'un en büyük camilerinden biri olarak inşa edilen Çamlıca Camii'de artık son aşamaya gelinirken, caminin içerisindeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Peyzaj çalışmalarının da devam ettiği Çamlıca Camii 'nin iç bölümüne aydınlatma için devasa bir avize yerleştirildi. Vinç yardımıyla yerleştirilen avizede binlerce ampul bulunuyor. Devasa avizenin yerleştirilmesi ise İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi. Görüntülerde dev avizenin vinçle yerleştirilmesi görülüyor. Öte yandan cami dışında da peyzaj çalışması devam ediyor.