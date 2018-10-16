Çamlıca Camii'nin son hali havadan görüntülendi

İstanbul'un en büyük camiilerinden biri olarak inşa edilen Çamlıca Camii'de artık son aşamalara gelindi. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldığı caminin çevre ve peyzaj çalışmaları başladı.Çamlıca Camii'nin içerisindeki çalışmalar hız kesmeden devam ederken dışında da çalışmalar sürüyor. İnşaatta gelinen son durum ve çalışmalar ise havadan görüntülendi. Yapılan çalışmalarda caminin etrafında ve bahçesinde çiçeklendirme, ağaçlandırma yapıldığı görülüyor. Caminin etrafının yapılan çalışmayla yemyeşil bir görünüme sahip olacağı görülüyor.

Mustafa Biçer