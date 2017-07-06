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Çamlıca Gişeleri'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı

Çamlıca Gişeleri’ne hızlı geçiş sistemi kurulması için çalışmalar başladı. 4 gişe trafiğe kapatılırken, 30 Ağustos’ta bitmesi öngörülen çalışmalar havadan görüntülendi.

Çamlıca Gişelerinde 4 şerit trafiğe kapatıldı

06 Temmuz 2017 16:16
Çamlıca Gişeleri'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı - Tıkla İzle

Çamlıca Gişeleri'nin yıkılarak serbest geçiş sistemine geçilmesi için çalışmalar başladı. Gişelerin iki şerit İstanbul, iki şeridi ise Ankara istikameti olmak üzere 4 şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasının ardından Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları başladı. TEM otoyolunun İstanbul istikameti ve Ankara istikametine olmak üzere toplamda 4 şerit trafiğe kapatılarak bölgedeki gişelerin yıkılması için işlemler başladı.

 

İlk etapta gişelerin trafiğe kapatılmasının ardından gişelerin üzerindeki tabelalar sökülerek gişeler yıkılacak. Ardından ise hızlı geçiş sistemi çalışmaları başlayacak. 30 Ağustos'ta tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca Gişelerde de serbest geçiş sistemine geçilmiş olunacak.

Karayolları görevlileri tarafından yapılan gişelerin kapatılması ve hızlı geçiş sistemi çalışmaları havadan görüntülendi. 

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer - Ahmet Faruk Sarıkoç


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