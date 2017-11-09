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Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi inşaatında korkunç ölüm

Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi inşaatında çalışan Vehbi Kara yaklaşık 220 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi inşaatında korkunç ölüm

09 Kasım 2017 11:04
Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi inşaatında korkunç ölüm - Tıkla İzle

Yapımı devam eden ve bittiğinde dünyanın en büyük kulelerinden biri olacak Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'nde çalışan Vehbi Kara isimli işçi bilinmeyen bir nedenden yaklaşık 220 metre yükseklikten aşağıya düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kara'nın düşme nedeni ile ilgili çalışma sürerken, yakınları Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morgu'na akın etti. Yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Volkan Kayalar

Etiketler: Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi, inşaat, korkunç ölüm

 

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