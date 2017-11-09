Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi inşaatında korkunç ölüm

Yapımı devam eden ve bittiğinde dünyanın en büyük kulelerinden biri olacak Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'nde çalışan Vehbi Kara isimli işçi bilinmeyen bir nedenden yaklaşık 220 metre yükseklikten aşağıya düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kara'nın düşme nedeni ile ilgili çalışma sürerken, yakınları Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morgu'na akın etti. Yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Volkan Kayalar