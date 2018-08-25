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Çamlıca Tüneli’nde tek teker terörü kamerada

Çamlıca Tüneli’ne yasak olmasına rağmen motosikletiyle giren maganda, başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle trafikte metrelerce tek teker üstünde gitti. Herkesin canını tehlikeye atan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Çamlıca Tünelinde tek teker terörü kamerada

25 Ağustos 2018 09:37
Çamlıca Tüneli’nde tek teker terörü kamerada - Tıkla İzle

İstanbul’un TEM Otoyolu, E-5 Karayolu ve tünellerinde tek teker üstünde metrelerce giden motosikletli magandalara bir yenisi daha eklendi. Yasak olmasına rağmen başında kask olmadan Çamlıca Tüneli’ne giren motosikletli bir maganda, arkasındaki sevgilisiyle trafikte seyreden araçların arasında tek teker üstünde metrelerce gitti. Hem kendi hem sevgilisi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. 

Arkadaşı “özçekim” yaptı, maganda tek teker gitti 

Tünel ile sınırlı kalmayan maganda, bir başka günde arkadaşlarıyla beraber trafikte adeta terör estirdi. Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan motosikletli magandalar, trafikte tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Otoyolu’nda seyir ettikleri esnada motosikletlinin arkasındaki arkadaşı, önünde seyreden arkadaşını tek teker giderken kaydetti. O esnada bindiği motosikletin sürücüsü ise “Sen bizi çek” demesi üzerine kamera magandaya döndü. Araçların arasında tek tekerlek üzerinde giden maganda herkese korku dolu anlar yaşattı.  

Doğan Can Cesur

 

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Toplam Yorum (1)

  • : 25 Ağustos 2018, Cumartesi 13:53
    00
    Girişte polis var çıkışta polis var nasıl oluyor bu iş???
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