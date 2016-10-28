Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Behiye D. isimli bir kadının fuhuş yaptığını, ayrıca iki kadına da fuhuş yaptırdığı ihbarı geldi. Polis ihbar üzerine savcılık ile gerekli görüşmeyi yaparak kadını suçüstü yakalamak için çalışma başlattı. Polis müşteri kılığına girerek kadını telefonla arayıp, 3 kişi olduklarını, fuhuş yapmak istediklerini söyledi. Kadın, 50 lira ücretle fuhuş yapabileceklerini iki kadın arkadaşını da getirebileceğini söyledi. Polis bu teklifi kabul ederek adresi istedi.

Polis verilen adrese giderek 3 kadını adresten otomobile alarak çamlık alana gidildi. Polis çamlığa geldiklerinde 3 kadın için 150 lira verdikten sonra polis kartını göstererek şahısları emniyete getirdi. Diğer iki kadın mağdur olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Behiye D. ise fuhuş için aracılık etmek suçlamasıyla ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Genç kadın çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe