Can dostlar için otomatik beslenme ve su odağı

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış aylarının dondurucu soğuklarında olduğu gibi yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında da can dostlara yönelik çalışmalara devam ediyor. “Bir kap su, bir dolu hayat” sloganıyla Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, hizmet noktaları ve muhtarlıklarda her yıl ortalama 10 bin adet su kabı dağıtımı yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yandan da şehrin muhtelif noktalarında bulunan park ve yeşil alanlardaki beslenme ve su odaklarına yenilerini ekliyor. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.



Nilüfer’de belirlenmiş alanlarda can dostların yaşamlarını kolaylaştırabilmek için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir çaba harcadığını belirten Başkan Bozbey, “Otomatik su odaklarımıza, sıcakların artması nedeni ile 10 adet daha ilave ederek sayıyı 14’e çıkardık. Bunun yanı sıra farklı noktalarda biri geri dönüşümlü, dört tanesi de güneş panelli olmak üzere toplam beş adet otomatik beslenme ve su odaklarımız bulunuyor. Park ve yeşil alanlara yerleştirilen 40 adet beslenme odağını sık sık kontrol eden çalışanlarımız, sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamasında yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızı, aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımız için duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

Zafer Peker