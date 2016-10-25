Çanakkale 1915 Köprüsü'nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. Çanakkale köprüsü hariç, 324 kilometre olan otoban projesi, 9 milyar 843 milyon liraya mal olacak. Proje çalışmaları sürerken, Çanakkale köprüsünde de çalışmalar devam ediyor. Gelibolu’nun Sütlüce köyü ile Lapseki’nin Şekerkaya mevkii arasında 18 Mart 2017 tarihinde temel atılması planlanan Çanakkale boğaz köprüsü için sondaj çalışmaları yapılıyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, projenin adım adım ilerlediğini söyledi. Yılmaz, “En son ÇED raporları imzalandı. Bundan sonraki süreçte inşallah ihale sürecine geçiyoruz. 18 Mart 2017'de temelini atmış olacağız diye düşünüyorum. Tabii de bu mega projenin bölgemize hem ekonomik hem de sosyal katkıları var. Bu proje Silivri'den başlayıp boğaz köprüsü ile beraber Savaştepe'ye kadar uzanan bir proje. Çanakkale boğaz köprüsü, Gelibolu Sütlüce - Lapseki Şekerkaya arasına yapılacak. 3862 metre boğazın mesafesi var. Ama köprüsünün 2023 metre asması olacak. İnşallah boğazımızda gerdanlık gibi bittiğinde hepimiz görmüş olacağız. Bu süreçte yapılan birçok iş var. Sondaj çalışmaları devam ediyor. İlgili kurum ve firmalar sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların raporları ilgililere ulaşacak ve 18 Mart 2017'de de köprünün temelini atmış olacağız" dedi.

Mustafa Uçmaz