Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden 274 metre uzunluğunda, 140 bin metrik ton fuel oil yüklü Türk bayraklı Beşiktaş Bosphorus adlı petrol tankeri ile Rusya'nın Kavkaz Limanı'ndan Malta Valletta Limanı'na giden 274 metre uzunluğunda, 4 bin 700 metrik ton fuel oil yüklü Bahama bayraklı Chryssi adlı tanker, Çanakkale Boğazı girişinde Karabiga açıklarında demirli haldeyken çatıştı.

Edinilen bilgiye göre, Chryssi adlı petrol tankeri 22 Kasım günü, Beşiktaş Bosphorus isimli tanker ise 24 Kasım günü bölgeye gelerek demirledi. Bugün boğaz geçişi yapması planlanan Chryssi isimli petrol tankeri, manevra esnasında demirde bulunan Türk bayraklı Beşiktaş Bosphorus isimli tankerle çatıştı. Tanker kaptanı, durumu telsiz aracılığıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-2 Hızlı Tahlisiye Botu bölgeye gönderildi. Kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken denize bir sızıntının da olmadığı öğrenildi. Her iki tanker de güvenlik amacıyla bölgede bekletiliyor.

Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE