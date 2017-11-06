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Çanakkale’de 35 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 35 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkalede 35 kaçak göçmen yakalandı

06 Kasım 2017 18:27
Çanakkale’de 35 kaçak göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bugün Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan iki ticari araç, yapılan takip sonucu Bademli köyü Acıdere mevkiinde durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 28 Suriye, 1 Afganistan, 1 Tunus, 1 Haiti, 4 Gabon olmak üzere 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurt dışına kaçıran 2 kişi ise cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 

İpek Güney
 

Etiketler: Ayvacık, çanakkale

 

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