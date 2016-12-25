Edinilen bilgilere göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Büyükhusun köyü Sazlık mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 44 kaçak yakalandı. Yakalanan 44 kişi minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Kaçaklar, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Gürkan Düzenli

