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Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi

Çanakkale’de merkeze bağlı Dardanos köyünde deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Med-cezir sonrası oluşan adacıklar, karaya oturan sandallar ve iskeleler kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Çanakkalede deniz 20 metre çekildi
Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi - Foto Galeri

06 Aralık 2016 13:25
Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi - Tıkla İzle

Çanakkale’nin sahil kesimi olan Dardanos mevkiinde med-cezir sebebiyle deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Deniz suyunun çekilmesi üzerine bölgede kum adacıkları ortaya çıktı. Sahilde demirli bazı tekneler sanki karaya çekilmişçesine kumsalın üzerinde kaldı. İskeleler ise karada kalırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Dardanos’ta kış aylarında med cezir olduğunu belirten 58 yaşındaki Mehmet çelik, “20 senedir burada oturuyorum. Dardanos güzel bir yer. Genelde kış aylarında burada med-cezir oluyor. Daha sonra deniz tekrar yükseliyor ve kum adacıkları kayboluyor" dedi. 

Murat Yüksel
 

Etiketler: çanakkale, deniz


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