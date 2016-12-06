Çanakkale’nin sahil kesimi olan Dardanos mevkiinde med-cezir sebebiyle deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Deniz suyunun çekilmesi üzerine bölgede kum adacıkları ortaya çıktı. Sahilde demirli bazı tekneler sanki karaya çekilmişçesine kumsalın üzerinde kaldı. İskeleler ise karada kalırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Dardanos’ta kış aylarında med cezir olduğunu belirten 58 yaşındaki Mehmet çelik, “20 senedir burada oturuyorum. Dardanos güzel bir yer. Genelde kış aylarında burada med-cezir oluyor. Daha sonra deniz tekrar yükseliyor ve kum adacıkları kayboluyor" dedi.

Murat Yüksel

