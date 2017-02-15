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Çanakkale'de deprem bölgesine 200 konteyner ev daha gönderilecek

6 Şubat Pazartesi günü yaşanan ve şu ana kadar artçı sarsıntılarla devam eden Ayvacık depremi Meclis Genel Kurul’unda da gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan söz alarak yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Çanakkalede deprem bölgesine 200 konteyner ev daha gönderilecek

15 Şubat 2017 11:54

Depremde 21 yerleşim yerinde yaşayan 2 bin 500’den fazla vatandaşın etkilendiğini söyleyen Turan “AFAD, Kızılay ve çevre belediyelerin ilk günden itibaren deprem bölgesinde büyük bir çaba sarf etti. Bugüne kadar 485 adetten fazla konteyner ev AFAD tarafından yapıldı. Eksik kalan konteyner evlerin kurulması için de çaba gösteriyoruz. Elektrik ve su alt yapısı sorunu tamamen çözüldüğü gibi her konteyner evde soba da bulunuyor. Hatta TV yayını bile sağlandı. Yaşanan son 5.3 şiddetindeki depremle ne yazık ki hasar gören ev sayısında artış oldu. Başbakan yardımcımız Sayın Veysi Kaynak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 200 tane daha konteyner ev gönderilmesi hususunda karar alındı. En kısa zamanda konteyner evlerin ulaşımı sağlanacak” dedi.

Deprem bölgesinde konteyner okullar kuruluyor Deprem bölgesinde konteyner okullar kuruluyor

Bundan böyle kalıcı çözümler üretileceğini ifade eden Turan “Köylerin doğal yapısına uygun evlerin inşa edilmesi için çalışacağız. Bir kez daha Çanakkale’mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. 

Gürkan Düzenli

Etiketler: çanakkale, deprem


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