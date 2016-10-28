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Çanakkale'de katil eşek arıları alarmı

Çanakkale'de bir apartmanın çatı katına kovan yapan yabani eşek arıları, apartman ve mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.


28 Ekim 2016 11:10

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi Necip Onbaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı Yavuz Apartmanı'nın çatı katına katıl olarak adlandırılan, Türkiye'de 'Sarıca' olarak bilinen gövdesi kızılımsı sarı ve siyah çizgili olan eşek arıları kovan yaptı.

Apartmanın 3'üncü katında yaşayan evli ve bir çocuk babası 47 yaşındaki Süleyman Yavuz'un eşi Sabriye Yavuz, geçtiğimiz Salı günü 6 ay sonra ilk kez çatıya çıktı. Çatıda yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki yabani eşek arılarının kovanını görünce hemen eve geri döndü ve durumu eşi Süleyman Yavuz'a anlattı. Durumun ciddi olduğunu fark eden Süleyman Yavuz, Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. Burada kendisine yardım edilemeyeceğini cevabını alınca Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Burada da aynı cevabı alan Süleyman Yavuz yetkililerden yardım bekliyor.
Apartmanda çocukların yaşadıklarını ve bu durumdan korktuklarını belirten Süleyman Yavuz, “Bu arı kovanı, yaban arısı kovanı. 6 aydan beri çatıya çıkmıyorduk. Eşim geçtiğimiz gün Salı günü temizlik için çatıya çıktığında görüyor. Zaten 1 sene önce yapmıştık çatıyı. Eşim bunu görünce korkuyor. Hemen beni aradı. Sonra saat 5 buçuk 6 gibi geldim, bunu gördüm. Ve ben de gerçekten çok korktum. Merak ettim nasıl örmüş diye. Bu arıların burada olması bizi korkutuyor. Bir de aşağıda çocuklar var, aşağıya indiğini düşün arıların hepimize zarar verebilir çocuklar da dahil. Bilhassa çocuklar. Bu kovanın alınması için Tarım İl Müdürlüğüne başvurduk, söyledik. Biz de ekipman yok dediler. Çanakkale Belediyesine uğradık onlarda biz de ekipman yok dedi. Bu kovanın bir an önce buradan alınıp gerekli. Bilhassa çocuklara sararsa kötü olur. Duyduğumuza göre bazı arıcı arkadaşlara sorduk, ‘ısırdığı zaman bir de üstünüze komple sararsa öldürücü olabiliyorlar’ diye söylediler. Yoksa arılar hakkında fazla bilgim yok. Kovanın büyüklüğü en az 1 metre var, fazlada olabilir” dedi.

Arıların korktuğu takdirde mahalleyi de sarabileceğini söyleyen İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Özkan Vural ise "Korkunç bir manzara. Birkaç yere sordum bunun ilaçlanarak veya korkutularak oradan arıların terk ettirilmesini istiyorlar. Fakat bu hayvanlar korkarsa mahalleye sıçrayacak. Mahallenin her tarafına saracak. Bu tehlike altındayken buraya bilimsel bir şekilde ne yapılacaksa bu arıların buradan bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Yetkili yerlere başvurdum, Tarım İl Müdürlüğüne sordum onlar sadece neler yapabileceğimizin bilgisini veriyor. Kimse el atmıyor. Belediye bu konuya el atmadı. Belediyenin işi değil zaten. Kurumlar buna kesinlikle Arıcılar Birliği olsun veya hangi yetkili merciler varsa bir an önce el atmamız lazım. Mahallemizi ve kenti kurtarmamız lazım. Önümüzde gerçekten büyük bir tehlike görünüyor. Baya vahim durum var şuanda” diye konuştu.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce


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