Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çanakkale’deki kanlı baskının zanlısı yakalandı

Çanakkale’deki kanlı baskının zanlısı yakalandı

Çanakkale’de önceki gece bir büfede iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı baskın olayının faili polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkaledeki kanlı baskının zanlısı yakalandı

13 Ocak 2017 12:55

Önceki gece, Setboyu Caddesi üzerindeki bir büfeye, gece saat 03.10’da silahlı bir kişi gelmiş, büfede bulunanların üzerine ateş açmıştı. 2 kişinin öldüğü olayın ardından faillerin peşine düşen polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki MOBESE görüntülerini inceledi. Olay yerine gelen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir aracı fark eden ekipler, soruşturmalarını bu yönde derinleştirdi. Kimlikleri belirlenen iki kişi, daha sonra polis ekipleri tarafından göz altına alındı. İki şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. 

Murat Yüksel
ÇANAKKALE 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç