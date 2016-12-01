Vodafone Arena’da bulunan Kartal Yuvası’nda Caner Erkin taraftarlarla buluştu ve imza töreni düzenlendi. Yıldız futbolcu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Caner, sakatlığı hakkında tedavi sürecinin iyi gittiğini ifade ederek, “Bir sıkıntı yok. Uzun bir süreç. Tedavim olumlu bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Derbi maçı yorumu

Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ile ilgili de görüşlerini aktaran tecrübeli sol bek, “İlk önce centilmenlik ve dostluk içerisinde geçen bir maç olsun. Bende agresif bir futbolcuyum genel olarak ancak daha efendice ve centilmence bir maç olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Nasip değilmiş”

Caner Erkin, en çok oynamak istediği derbilerden bir tanesinin Fenerbahçe maçının olduğunu vurgulayarak, “Belki böyle daha da keyifli olacak. Çok oynamak istiyordum ancak nasip değilmiş. Daha uzun yıllar futbol oynayacağım ve ileride inşallah Fenerbahçe’ye karşı da oynarım” açıklamasını yaptı.

“Yanlış olur”

Sakatlık süreci hakkında net bir bilgi vermenin yanlış olacağını savunan Caner Erkin, “İyi gidiyor. Taraftarı ve camiayı heyecanlandırmak yanlış olur şu tarihte döneceğim dersem. Ne zaman sakatlığım düzelir ve kendimi iyi hissedersem o zaman dönerim” dedi.

“Beşiktaş’ta kalmak istiyorum”

Siyah-beyazlı kulüp ile önümüzdeki sezon için transferi adına çalışmaların yapılıp yapılmadığıyla alakalı gelen bir soru üzerine Caner, “Onlar, başkan, taraftar, camia teknik ekip beni istediği sürece ben Beşiktaş’ta kalmak istiyorum. Sonuçta buna karar verecek olan kulüp ve başkandır” diye konuştu.

“Kadıköy’de hedef 3 puan”

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, “Biz camia olarak, futbolcular olarak, bütün kulübümüz olarak, derbide 3 puan istiyoruz. Bizim gibi bir takımın Kadıköy’de de olsa başka bir statta da olsa galip gelmemiz lazım. Kazanacak gücümüz de var. Onun içinde tabi ki hedef 3 puan” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın kadrosunun çok değerli oyunculardan kurulu olduğunu söyleyen Caner, “Takımımız her şeyin üstesinden gelebilir. Evet belki de oyun olarak Talisca da ben de diğer arkadaşlarımız da önemli oyuncular ama sonuçta Beşiktaş’ın diğer oyuncuları da çok önemli. Kadro ile alakalı sıkıntı olacağını zannetmiyorum“ dedi.

Caner Erkin, açıklamalarının ardından taraftarların istediğini kırmayarak üçlü çektirdi.

Doğan Gündoğdu