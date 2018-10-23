Caner Erkin 'Hakeme küfür' davasında beraat etti

Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Ligde 23 Ekim 2017'de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği ileri sürülmüştü. Görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Caner Erkin hakkında Hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Erkin'in avukatları yer aldı. Müşteki hakem Mete Kalkavan'ın yer almadığı duruşmada Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan tanık olarak dinlenildi. Olay esnasında Caner'in kendisine kızdığını aktaran Arslan, “Caner'in ağzından küfür duymadım” dedi. Söz alan Erkin'in avukatları da Erkin'in beraatine karar verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme Caner Erkin'in delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.