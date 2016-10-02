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Caner Erkin, Inter'e dönecek mi?

Beşiktaş'ın Inter'den kiraladığı Caner Erkin'in devre arasında siyah beyazlı yönetim tarafından satın alınacağı ifade edilmişti. İtalyan kulübünden konuyla ilgili açıklama geldi.

Caner Erkin, Intere dönecek mi?

02 Ekim 2016 15:41

Siyah beyazlıların bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki sol bek için İtalyan kulübü kararını verdi.

Inter'in en büyük hissedarı olan Endonezyalı iş adamı Erick Thohir, İtalyan basınına verdiği kısa demeçte kulübün devre arasında ve sezon sonunda ciddi bir yapılanmaya gideceğini açıkladı. Kadroda düşünmedikleri isimlerle yollarını ayıracaklarını belirten Thohir, teknik direktör Frank de Boer'un yönlendirmesiyle yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti.

Bu açıklamaların ardından Caner Erkin'in Inter'e geri dönüşünün mümkün olmadığı aktarılırken siyah beyazlıların yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisiyle kadrosuna katacağı iddia edildi. Bilindiği üzere Beşiktaş Nisan ayının sonuna kadar 1 milyon euro ödediği takdirde Caner'i kadrosuna katabilecek.

Etiketler: Caner Erkin


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