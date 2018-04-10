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Caner Erkin ve Asena Atalay ve çocukları Çınar, velayet davasında ifade verdi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in açtığı velayet davasında oğlu Çınar ve eski eşi Asena Atalay mahkemede ifade verdi.

Caner Erkin ve Asena Atalay ve çocukları Çınar, velayet davasında ifade verdi

10 Nisan 2018 15:58

Çınar Erkin pedagog eşliğinde yaklaşık yarım saat ifade verirken, yaklaşık 2 saat sonra adliyeye gelen Caner Erkin de ifade verdi. Erkin ifade işleminin ardından herhangi bir açıklama yapmazken Asena Atalay “Ben nafakadan, para davalarından vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Babasının evinde Çınar’ın odası bile yok” dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar Erkin’in velayetinin eski eşi Asena Atalay’dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davada taraflar pedagog eşliğinde dinlenildi.
İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne sabah saatlerinde Asena Atalay ve Çınar Erkin gelerek pedagog eşliğinde dinlenildi. Asena Atalay ve Çınar Erkin’in adliyeden ayrılmasından yaklaşık 2 saat sonra adliyeye gelen Caner Erkin de ifade verdi.

Adliye çıkışında Caner Erkin hızlı adımlarla otoparka giderek basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Asena Atalay ise “Biz pedagogla ilgili belgelerin hepsini mahkemeye sunduk. Onlar da baktılar ki her şey normal. Biz adliye pedagoğuna Çınar’ı göstermek istiyoruz dediler. Mahkemede pedagogla çocuğun görüşmesine karar verdi” dedi.

“Ben nafakalardan, para davalarından vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor”

Velayet konusunda herhangi bir anlaşmanın olmadığını kaydeden Atalay, “Eğer ben nafakalardan, para davalarından vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Eğer davayı ben kazanırsam mahkeme Caner’in bütçesine göre karar verecek. O yüzden sen para davalarından vazgeçmezsen ben de velayet davasından vazgeçmem diyor. Velayeti alması için hiçbir sebep yok, ben gayet normal çocuğumu büyütüyorum. Benim için önemli olan Çınar. Çocuk en son 2.5 ay önce babasında kaldı. Pedagogla görüşmemde pedagog çocuğun eğitim durumunu, yaşam tarzını sordu. Evime misafir olacaklar. Neleri sever, neleri sevmez. Çok genel konuşuldu. Güzel geçti. Babasının evinde Çınar’ın odası bile yok, benim annemin evinde bile Çınar’a özel oda var” dedi.

Yusuf Melikoğlu

 

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