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Caner Erkin'e destek yağıyor

Başiktaş'ın dün sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Caner Erkin'e destek yağıyor..

Caner Erkine destek yağıyor

24 Ekim 2016 18:28

Dün akşam Vadafone Arena'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonu kopan Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin'e futbol dünyasından destek yağdı.

Erkin'e ilk desteklerden biri geçtiğimiz gün tartışma yaşadığı Cenk Tosun'dan geldi.

Cenk Tosun, Caner için ''Büyük geçmiş olsun fişeğim.. Allah acil şifa versin.. Eminimki daha güçlü geri döneceksin'' mesajını paylaştı.

 

Cenk Tosun'un bu güzel dileklerinin yanında futbol dünyasından önemli isim ve kurumlar da geçmiş olsun dileklerini ilettiler

 

İŞTE CANER'E SOSYAL MEDYADAN İLETİLEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

VOLKAN BABACAN: Geçmiş olsun FİŞEK... Allah yardımcın olsun

ANDREAS BECK: Caner’in sakatlığı derinden üzdü. Geçmiş olsun, Caner. Sen güçlüsün, çabuk iyileşirsin. Die schwere Verletzung von Caner ist ein Schock. Gute Besserung, Caner. Werde schnell wieder gesund! 

 

ÖMER ŞİŞMANOĞLU: Canim kardesim kafani eyme üzülme herseyi iyi düsün insallah en kisa zamanda daha iyi daha kuvvetli döneceksin sahaya cok gecmis olsun 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Toto Süper Lig 8. hafta maçında A Milli Takım oyuncusu Caner Erkin, geçirdiği sakatlığın ardından dün gece ameliyat edildi.

En kısa sürede sağlına kavuşmasını temenni ettiğimiz milli futbolcu Caner Erkin ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

BEŞİKTAŞ: Geçmiş olsun Caner Erkin. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, teknik kadromuz ve futbolcularımız Caner Erkin'i ziyaret ederek moral verdi. Şenol Güneş: Şu an durumu iyi. Biz de takım arkadaşları da camia da onu yalnız bırakmayacak. Aileden birisi olarak takım adına çok şeyler yapan, yürekten oynayan bir oyuncu. Allah şifa versin

 

Caner Erkin bu destekler sonrası sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

İyi niyet ve dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkürler. En kısa zamanda daha güçlü olarak tarftarlarımızın önüne çıkacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum.(Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: beşiktaş, caner, Caner Erkin, cenk tosun, DESTEK MESAJLARI, sakatlandı, sosyal medya, TFF


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