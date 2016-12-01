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Canik Belediyespor ilk galibiyetini aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu dördüncü maçında Canik Belediyespor, sahasında Rusya’nın Dinamo Novosibirsk takımınını 63-55 yenerek grupta ilk galibiyetini aldı.

Canik Belediyespor ilk galibiyetini aldı

01 Aralık 2016 21:48

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Canik Belediyespor, ilk periyodu 18-15 geride tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine üstünlük sağlayamayan Samsun ekibi, soyunma odasına 32-26 geride girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında sahaya istediği oyunu koyan Canik Belediyespor, üçüncü çeyreği 42-38 önde tamamladı. Son periyotta da farkı bir ara 10 sayıda kadar açan Samsun ekibi, karşılaşmayı 63-55 üstün tamamlayarak, grupta ilk galibiyetini aldı.

Müsabakanın en skorer ismi, 20 sayıyla Canik Belediyespor’dan Antonija Sanric olurken, Rus takımından Latoya Williams da 17 sayı üretti.

Canik Belediyespor, 7 Aralık Çarşamba günü Galatasaray’a konuk olacak.

Etiketler: Canik Belediyespor, Dinamo Novosibirsk, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu


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