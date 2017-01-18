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Çankırı'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çankırıda silahlı kavga: 1 yaralı

18 Ocak 2017 18:32

Edinilen bilgiye göre, Remzi Y. aralarında husumet bulunan Hasan K.'ye çarşı merkezinde ruhsatsız silahı ile ateş etti. Yaralanan Hasan K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan K. Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Remzi Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Hasan K.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. 

Mehmet Türk

Etiketler: Çankırı, silahlı kavga


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