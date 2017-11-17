CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Akhisar canlı skor, maç kaç kaç ?

Beşiktaş Akhisar Belediyespor maçını donmadan kesintisiz bir şekilde şifresiz canlı izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ligde oynadığı son 11 haftada 6 galibiyet,3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, geçtiğimiz 11 haftada 5 galibiyet,2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor ile Vodafone Park'ta bu akşam karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi ise Serkan Çınar olacak. Saat 20.00'da başlayacak müsabaka beIN Sports 1'den canlı ve şifreli olarak yayınlanacak ancak bu önemli karşılaşmayı aynı zamanda bu haberimiz üzerinden Diguturk Play üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek ve maçın canlı anlatımını haberimiz üzerinden canlı olarak dakika dakika takip edebilceksiniz.

Beşiktaş 0-0 Akhisar

MAÇIN CANLI ANLATIMI

Maçtan Dakikalar ( İlk yarı )

11 ' Beşiktaş penaltı kazandı. Quaresma'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

9 ' Beşiktaş penaltı kazandı.

1 ' Maça Akhisar başladı

İşte Beşiktaş Akhisarspor maçı öncesi iki takım hakkında tüm bilgiler ve iki takımın ilk 11'leri...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Soner, Sissoko, Olcan, Serginho, Larsson, Paulo Henrique

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Şenol Güneş’ten kadroda iki değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi ligde sahasında Akhisarspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda Lens ve Negredo’ya forma şansı verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Porto maçı öncesi ligde T.M Akhisarspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş kadroda revizyona gitti. T.M. Akhisarspor karşısında Portekizli futbolcu Pepe’nin sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği bilinirken Güneş, Babel’in yerine Hollandalı Lens’e forma şansı tanıdı. Şenol Güneş, hücum hattında ise Cenk’i dinlendirerek, İspanyol oyuncu Negredo’ya görev verdi. Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda atan Alvaro Negredo, T.M. Akhisarspor karşısında sahada olacakken, sakatlığı sebebiyle sahada olmayacak deneyimli savunma oyuncusu Pepe’nin yerine ise Şilili Medel görev alacak.

Beşiktaş, TM Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında TM Akhisar ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam saat 20.00’de TM Akhisarspor ile Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

Caner Erkin ve Matej Mitrovic’in doğum günü kutlandı

Bu arada Caner Erkin ve Matej Mitrovic ile takımın fizyoterapisti Cumhur Erol, masörü Cemil Karataş ve malzemecisi Erdal Erdem’in doğum günleri, futbolcular doğum günlerinde milli takımlarda olduğu için bugün antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşlarında; Caner Erkin, Matej Mitrovic, Cumhur Erol, Cemil Karataş ve Erdal Erdem’e mutluluklar diledi.

Akhisarspor, Beşiktaş’a konuk oluyor

T.M. Akhisarspor, Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Mücadele yarın saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan T.M. Akhisarspor, bu sabah Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacak. Teknik Direktör Okan Buruk’un Beşiktaş karşısına Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Kadir Keleş, Abdoul Sissoko, Serginho, Paulo Henrique, Daniel Larsson muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

Beşiktaş, sahasında en son yenilgisini Akhisarspor’dan aldı

İki ekip Süper Lig’de daha önce 5 sezonda 10 kez karşılaşırken Beşiktaş 5, Teleset Mobilya Akhisarspor 2 kez rakibine üstünlük sağladı ve 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş rakibine karşı 22 gol kaydederken kalesinde 16 gol gördü. 32 maçtır kendi sahasında yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi ekip Beşiktaş kendi sahasında 29 Kasım 2015’de Teleset Mobilya Akhisarspor’a 2-0 yenilmişti. Geçen sezon oynanan iki maçı da Beşiktaş kazanmıştı.

Beşiktaş, Şenol Güneş’in sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Beşiktaş, Haziran 2017 yılında sözleşmesi sona erecek Şenol Güneş’in sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan bildirimde Güneş’in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019’a kadar uzatıldığı belirtildi.

2015 yılında takımın başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş, siyah-beyazlılar ile iki sezondur da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti. Kara Kartal, geçen sezon grubunu 3. sırada bitirirken, bu sezon ise 4 maç sonunda lider konumda bulunuyor.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve duran top çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Babel ve Pepe katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenman ile Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

Akhisarspor'un hedefi en az kayıp

Süper Lig’de mücadele veren T.M. Akhisarspor, konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürdü. T.M. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Beşiktaş maçında sahaya puan almak için çıkacaklarını kaydetti.

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, 11 haftada 17 puanın hedefleri içerisinde olduklarını kaydeden Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Bu sezon ayakta kalmanın bile çok büyük bir başarı olarak görüldüğü Süper Lige başarılı bir başlangıç yaptık. Tabii ki hedefimiz kalan maçlarda da bu başarımızı sürdürmek olacaktır. Ekibimiz her maça olduğu gibi, Beşiktaş maçına da puan için çıkacak ve mücadelesini verecektir. İlk devreyi önemli olan az kayıpla geride bırakmak. İkinci devre lig daha zorlu geçecek” dedi.

'Devre arasında transfer olacak mı' sorusuna ise Eryüksel, “Şu anda devre arasında transfer düşünmüyoruz. Ekibimizden çok memnunuz, ama daha ilk devrenin bitimine 6 hafta var. Değişen koşullar bizi farklı isteklere itebilir” cevabını verdi.

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