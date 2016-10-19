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Canlı bomba listesinde resmi paylaşılan vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor

Sosyal medya ve televizyonlardaki haberlerde DAEŞ’in arananlar listesinde adı geçen ve başına 300 bin TL ödül konulan Gaziantepli vatandaş, terörist olmadığını ispatlamak için emniyet ve adliye arasında mekik dokuyor.

Canlı bomba listesinde resmi paylaşılan vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor

19 Ekim 2016 10:45
Canlı bomba listesinde resmi paylaşılan vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor - Tıkla İzle

Daha önce ismi DAEŞ üyeliğinden yeşil bültenle arananlar listesinde bulunan Gaziantepli telefon satıcısı Bayram Yüceel, polis tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakıldı. Şu an tutuksuz yargılanan vatandaş, pazar günü DAEŞ militanın kendini patlatması sonrasında sosyal medyada yayılan arananlar listesinde resmini görünce şok oldu. Birçok ulusal kanal ve sosyal medyada diğer DAEŞ üyeleri gibi fotoğrafı yayınlanan Yüceel, soluğu emniyette aldı. Emniyetin arananlar listesinde bulunmayan Yüceel, linç edilme korkusuyla sokağa çıkamaz hale geldi. Kendisini tanıyanların şüpheli bakışlarından korkan Yüceel, Gaziantep Cumhuriyet savcılığına başvurarak fotoğraflarının kaldırılması için suç duyurusunda bulundu.

Linç edilmekten korktuğu için 3 gündür sokağa çıkamayan 34 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Yüceel, sosyal medyadaki fotoğraflarının bir an önce kaldırılmasını istiyor. 7 ay önce fotoğrafının emniyette çekildiğini söyleyen Yüceel, terör örgütü DAEŞ ile hiçbir alakası olmadığını iddia etti. 7 ay önce terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınmasının ardından iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Yüceel, 6 aydır da iş bulmakta zorluk çektiğini belirtti. Yaşanan olayın unutulmaya yüz tuttuğu sırada en azılı DAEŞ üyelerinin arasında resmi paylaşılan Bayram Yüceel, bu kez televizyonlarda fotoğrafını görünce soluğu emniyette aldı. İçişleri arananlar listesinde bulunmadığını öğrenen Yüceel, savcılığa giderek resminin kaldırılması için müracaat etti.
İnsan içine çıkamadığını belirten Bayram Yüceel, “Benim fotoğraflarımı terörist diye özel kanal ve sosyal medyada paylaştılar, İnsan içine çıkamıyorum. Başıma ödül dahi koymuşlar benim kesinlikle bunlarla bir alakam yoktur. Ben devletime milletime bağlı bir insanım. Sokakta tanıyan herkes bana bakıyor, çocuklarımı okula göndermeye korkuyorum. İnsanların beni linç etmesinden korkuyorum” diye konuştu.
Yüceel, hukuk mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, resmini yayınlayan sosyal medya kullanıcıları ile haber yapan basın kuruluşlarına tek tek ulaşıp, resminin kaldırılmasını istiyor.
 

Kazım Uzunöz - Lider Olgun
 

Etiketler: DAEŞ


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