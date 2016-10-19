Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Anıtkabir ve eski TBMM binası civarında keşif yapan şüpheli bir kişinin Ankara’da canlı bomba eylemi gerçekleştireceği bilgisine ulaştı. Şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, teröristin Eryaman Mahallesi 47. Sokak’ta bulunan bir apartmanda günlük olarak kiralanan bir evde kaldığını tespit etti. Saat 03.00 sıralarında operasyon için düğmeye basan ekipler, adının Ahmet Balık olduğu tespit edilen teröristi ölü olarak ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda iki adet dinamit lokumu, 7 kilogram civarında amonyum nitrat, TNTP tipi iki patlayıcı, ateşleme düzeneği, mahiyeti tam olarak tespit edilemeyen toz TNT, 2 kilogram somun ele geçirildi.

Apartman sakinleri günlük kiralanan evlerden şikayetçi

Operasyonun düzenlediği apartmanın yöneticisi Ender Malkoç, sabah saat 03.00 sıralarında şiddetli bir patlamayla uyandıklarını ve ardından silah sesleri duyduklarını söyledi. 2 buçuk saat boyunca polisin kimseyi dairelerinden çıkarmadığını ifade eden Malkoç, “Patlama çok kuvvetliydi. Etimesgut Havaalanı bize çok yakın ve o yüzden ilk başta orayı bombalıyorlar sandım. Daha sonra binanın içerisinde silah seslerini duyunca olayın burada olduğunu anladım” dedi.

Teröristin kaldığı daireye polisin ses bombası attığını anlatan Malkoç, ardından çıkan çatışma neticesinde teröristin öldürüldüğünü kaydetti. Malkoç, dairenin 3 gün önce kiralandığını ve teröristi görmediklerini ifade etti. Teröristin evi günlük olarak kiraladığını ifade eden Malkoç, günlük kiralanan evlerin Eryaman’ın genel sorunu olduğunu belirterek, “Buna hiçbir şekilde çare bulamıyoruz. Bunu yapan bir grup var burada ve bu grup emlakçılarla birlikte çalışıyor. Nasıl çalışıyorlar bilmiyoruz. Biz bundan şikayetçiyiz. Bu bombayı patlatmış olsa binanın yarısı giderdi diyorlar. Eryaman’ın hepsi aynı durumda. Bu çevrelerde çok sayıda 1+1 daireler var ve o evlerin hepsi değil ama bazıları bu şekilde çalışıyor. Bu evlerden de hepimiz illallah diyoruz” diye konuştu.

Teröristin kaldığı dairenin yanında ikamet eden Hasan Yılmaz, terörün bu kadar yakınlarına kadar gelmesine şaşırdıklarını dile getirerek, “Hiç beklemiyorduk. Saat gece 03.00 gibiydi, şiddetli patlamayla uyandık. Silah seslerini duyunca kapıyı açmadık. Şüpheli bir durumla karşılaşmadık ve teröristi hiç görmedim. 70 dairelik apartman burası, fark edemiyorsun. 3 gündür bir kişi kalıyormuş evde. Bunu aslında başka biri kiralamış, o kişi de günlük olarak buna kiralıyor. Müşteri bulduğu zaman o başka yerde kalıyor, ev boşta olduğunda kendi gelip kalıyor” şeklinde konuştu.

Abdullah Sarıca

ANKARA