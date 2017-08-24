CANLI: Fenerbahçe Vardar maçı kaç kaç? Fener Vardar maçı geniş özet ve golleri izle

FENERBAHÇE 0-0 VARDAR

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33'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunu Mathieu Valbuena kullanıyor. Valbuena'nın ortasını FK Vardar savunması ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

30'Hovhannes Hambardzumyan'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa ceza sahasının hemen dışında hareketlenen Tigran Barseghyan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

28'Boban Nikolov'un Robin Van Persie'ye yaptığı faulün ardından sol çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazandığımız serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın çektiği şut barajdan sekip kornere çıkıyor.

28'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına İsmail Köybaşı geçiyor. İsmail Köybaşı'nın ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

27'Sağ kanattan Juan Alves Ribeiro'nun yaptığı ortayı Martin Skrtel kafayla uzaklaştırıyor.

24'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktadan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını FK Vardar savunması kafayla uzaklaştırıyor.

18'Kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Dejan Blazevski geçiyor. Blazevski'nin çektiği şut barajdan dönüyor.

17'Fenerbahçe yarı alanının ortalarında Boban Nikolov'a kayarak sert müdahalede bulunan Roman Neustadter, sarı kart görüyor.

13'Mathieu Valbuena'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar'ın ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

11'Sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasına arka direkte hareketlenen Martin Skrtel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

10'Mehmet Topal'ın kafayla çevirdiği topla altıpas içerisinde buluşan Ozan Tufan'ın kafa vuruşu kaleci Filip Gacevski'de kalıyor.

7'Ozan Tufan, havadan pasını sağ çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenmek isteyen Nabil Dirar'a vermek istiyor ancak bu pas çok hızlı gidince top oyun alanının dışına çıkıyor.

2'Mauricio Isla'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Robin Van Persie'nin çektiği şut savunmadan dönüyor.

2'Mauricio Isla'nın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Mathieu Valbuena'nın kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

1'Karşılaşma FK Vardarlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

VARDAR: Gacevski, Hambartsumyan, Velkovski, Novak, Demiri, Nikolov, Spirovski, Kojasevic, Felipe, Blazevski, Barseghyan

TEKNİK DİREKTÖR: Cedomir Janevski

Fenerbahçe tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Vardar'la 2-0'ın rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarı önünde en az 3 farklı kazanarak tur atlamak istiyor.

Makedonya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe, sahasında oynayacağı mücadelede tur kovalıyor. Bu sezon çıktığı ilk resmi maçta Sturm Graz'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe, sonrasında 2'si lig, 2'si Avrupa olmak üzere boy gösterdiği 4 mücadelede 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Giuliano ve Soldado transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Vardar karşısında mutlak tur arıyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Vardar'ı sahasında gol yemeden en az 3-0 mağlup etmek zorunda. 2-0'lık galibiyet maçı uzatmaya götürürken, her türlü beraberlik Vardar'a yarıyor. Fenerbahçe gol yemesi durumunda ise rakibinin 3 fazlasını atmak zorunda.

Fenerbahçe Vardar maçı ne zaman saat kaçta şifresiz mi

24 Ağustos Perşembe günü (bugün) Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak mücadele D-SMART'ın SMART SPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Josef cezalı

Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği isimlerden olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Aynı şekilde Vardar'da da takımın en önemli isimlerinden birisi olan Boban Grncarov, kırmızı kart cezalısı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonunu atlatan Robin van Persie, bu mücadelede forma giyebilecek.

Fenerbahçe - Vardar maçı İdman TV ve AZ TV'de şifresiz mi?

Fenerbahçe - Vardar maçı Azerbaycan kanalları İdman TV ve AZ TV'nin yayın akışında yer almıyor.

Fenerbahçe – Vardar maçını şifresiz verecek kanallar listesi:

Arena Sport 1 Serbia

Arena Sport 3 HD Cro

Arena Sport BİH

Bein Sports Mena HD 1

Bein Sports Aus

Orf Eins

Arena Sport 2 (serbia)

Arena Sport 4 HD (cro)

beIN Sports MAX 6 (france)

Bahreyn CONNECT Arabia,

beIN Sports Arabia 1 HD

Viasat Football Sweden

Bosna Hersek Klik SPORT,

Arena Sport BIH

Arena Sport 3

Teleculup Sports PPV

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

TV GEORGİA(Şifresiz)

Frekans :11472

Pol : H (Yatay)

Symbol : 23450

Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

FARDA TV (Şifresiz)

Frekans: 12447

Pol.: Yatay(H)haberler12

Symbol: 2400

Fec: 3/4

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Vardar'ı sahasında gol yemeden en az 3-0 mağlup etmek zorunda. 2-0'lık galibiyet maçı uzatmaya götürürken, her türlü beraberlik Vardar'a yarıyor. Fenerbahçe gol yemesi durumunda ise rakibinin 3 fazlasını atmak zorunda.