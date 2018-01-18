CANLI İZLE A SPOR: Buca GS canlı izle A spor,Bucaspor Galatasaray maç kaç kaç ?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında deplasmanda bu akşam Bucaspor ile karşı karşıya geliyor. 8.810 kişi kapasiteli Yeni Buca Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Sarı-kırmızılılar, ilk maçtan sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Mücadele bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.Ayrıca maçı başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı olarak izleme imkanına sahip olabileceksiniz. İşte mücadele öncesinde iki takım hakkında bilgiler...

Galatasaray Antalya kampını tamamladı

Galatasaray, Antalya’nın Belek beldesindeki ara dönem kamp çalışmaları kapsamında son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Otele ait tesislerde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunu yapıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antalya kampını bu çalışmayla tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Bucaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00’de özel bir uçuşla İzmir’e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray, rövanş maçında Buca’ya konuk oluyor

İki takım daha önce Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray, rakibini 4 kez mağlup etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 7 kez fileleri havalandırırken, Buca ise 1 gol atabildi.

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Türkiye Kupası’nda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gümüş, oynadığı 3 karşılaşmada rakip filelere 4 gol gönderdi

Bucaspor - Galatasaray maç sonuçları

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Galatasaray bu maç öncesinde de mutlak favori konumunda...

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçı da Galatasaray kazandı. Bu maçlarda Bucaspor 1 gol atarken, Galatasaray 7 golle karşılık verdi. İşte Galatasaray ile Bucaspor arasında geçmişte oynanan maçlar.

28/10/09 TÜK Galatasaray 2 - 1 Bucaspor (2 - 0)

18/09/10 TSL Bucaspor 0 - 1 Galatasaray (0 - 0)

19/02/11 TSL Galatasaray 1 - 0 Bucaspor (0 - 0)

26/12/17 TÜK Galatasaray 3 - 0 Bucaspor (3 - 0)

Bucaspor - Galatasaray sakat, cezalı futbolcular

Bu maç öncesi ev sahibi Bucaspor'da eksik bulunmazken Galatasaray'da Fernando sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'ın Fernando dışında eksiği olmamasına karşın yedek ağırlıklı bir kadro ile maçta olması bekleniyor.