Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • CANLI İZLE: Atletico Madrid Real Madrid| Madrid derbisi hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor ?

CANLI İZLE: Atletico Madrid Real Madrid| Madrid derbisi hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor ?

La Liga'da haftanın en önemli maçında Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk ediyor. Bu önemli mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı bu haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

CANLI İZLE: Atletico Madrid Real Madrid| Madrid derbisi hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor ?

18 Kasım 2017 19:07

La Liga’da 12. haftada Madrid’in iki ekibi Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bugün TSİ 22.45’te Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano’da oynanacak. İspanya La Liga'da 23 puanlı iki takımdan Real Madrid üçüncü, Atletico Madrid ise dördüncü sırada bulunuyor. Atletico’nun ligde mağlubiyeti bulunmazken, Real Madrid ise Real Betis ve Girona’ya yenildi.

Ligde oynadığı son 15 lig maçında yenilgi almayan Atletico Madrid, şu ana kadar 6 galibiyet 5 beraberlik alırken, 16 gol atıp, 6 gol yedi. Real Madrid ise son oynadığı maça kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 23 puan ile 3. sırada bulunuyor. Bu akşam saat 22:45'de başlayacak bu  önemli mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: atletico madrid real madrid, atletico madrid real madrid canlı izle, La Liga, madrid derbisi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç