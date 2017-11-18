CANLI İZLE: Atletico Madrid Real Madrid| Madrid derbisi hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor ?

La Liga’da 12. haftada Madrid’in iki ekibi Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bugün TSİ 22.45’te Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano’da oynanacak. İspanya La Liga'da 23 puanlı iki takımdan Real Madrid üçüncü, Atletico Madrid ise dördüncü sırada bulunuyor. Atletico’nun ligde mağlubiyeti bulunmazken, Real Madrid ise Real Betis ve Girona’ya yenildi.

Ligde oynadığı son 15 lig maçında yenilgi almayan Atletico Madrid, şu ana kadar 6 galibiyet 5 beraberlik alırken, 16 gol atıp, 6 gol yedi. Real Madrid ise son oynadığı maça kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 23 puan ile 3. sırada bulunuyor. Bu akşam saat 22:45'de başlayacak bu önemli mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.