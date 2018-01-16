CANLI İZLE ATV: İstanbulspor Fenerbahçe canlı izle

İstanbulspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası son 16 ikinci maçında Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak. İlk maçta Kadıköy'de rakibini 2-0 yenmeyi başaran Fenerbahçe deplasmana skor avantajıyla gidiyor. PTT 1. Lig ekibi İstanbulspor ise zoru başararak adını çeyrek finale yazdırmayı hedeflyor. İstanbulspor Fenerbahçe canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz...

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Ziraat Türkiye Kupası'ndan heyecan tüm hızıyla devam ederken İstanbulspor ile Fenerbahçe son 16 ikinci maçında bu akşam saat 20:30'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ATV'den naklen yayınlanacak...

Aralarında oynadıkları son 10 karşılaşma

27.12.2017 - Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor

13.02.2005 - Fenerbahçe 4 - 0 İstanbulspor

21.08.2004 - İstanbulspor 0 - 3 Fenerbahçe

25.01.2004 - İstanbulspor 0 - 1 Fenerbahçe

10.08.2003 - Fenerbahçe 0 - 3 İstanbulspor

17.05.2003 - İstanbulspor 2 - 0 Fenerbahçe

29.11.2002 - Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor

22.01.2002 - Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor

19.08.2001 - İstanbulspor 1 - 0 Fenerbahçe

04.02.2001 - İstanbulspor 1 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.