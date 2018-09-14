CANLI İZLE Galatasaray Kasımpaşa canlı izle goller izle| GS Kasımpaşa şifresiz canlı AZ TV İdman Tv

Galatasaray Kasımpaşa Canlı İzle ve GS Kasımpaşa maçı kaç kaç gibi aradığınız detaylar burada yer alıyor. İki takım taraftarları Galatasaray Kasımpaşa canlı izleme yolları ve şifresiz yayın yapan kanalları merak ediyor. Galatasaray, Süper Lig'de bugün oynayacağı Kasımpaşa ile bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 18'e 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 4 haftada lacivert-beyazlılar namağlup lider konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı hakkında tüm detaylar…

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29. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Paşa rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, Kasımpaşa da evinde 2-1 galip geldi.

Geçtiğimiz sezon da 5. haftada karşılaştılar



İki takım geçtiğimiz sezon da ligin 5. haftasında yine Galatasaray'ın sahasında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın gollerini ise transfer döneminde Galatasaray'la yolları ayrılan Bafetimbi Gomis kaydetmişti.

Belhanda cezalı



Galatasaray'da Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Faslı futbolcu Younes Belhanda cezalı durumda. Belhanda geçen sezon ikinci yarıda oynanan Kasımpaşa maçında da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giymemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, açıkladığı cezalarda Belhanda'ya 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Yıldız futbolcu, Paşa dışında Akhisarspor ve B.B. Erzurumspor müsabakalarında da takımını yalnız bırakacak.

10 golün 3'ü Eren Derdiyok'tan



Ligde geride kalan 4 haftada Galatasaray rakip filelere 10 gol kaydetti. Aslan söz konusu maçlarda sadece deplasmandaki Trabzonspor müsabakasında gol atamadı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 3'ünü Eren Derdiyok, 2'sini Emre Akbaba, 2'sini Henry Onyekuru attı. Sinan Gümüş, Fernando ve Serdar Aziz de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Lider Kasımpaşa'yı Diagne taşıyor



Sezona fırtına gibi başlayan ve namağlup liderlik koltuğunda bulunan Kasımpaşa'yı Senegalli golcüsü Mbaye Diagne taşıyor. Başarılı futbolcu bu sezon ligde oynadığı 4 resmi müsabakada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu toplamda 6 gol attı ve gol krallığında zirvede yer alıyor.

Galatasaray ligde evinde en son 21 maç önce Kasımpaşa'ya yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 21 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar ligde en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında yarın karşılaşacağı Kasımpaşa'ya kaybetti.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa mücadelesi öncesinde ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki en son yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı. 2016-2017 sezonun 30. haftasında Paşa'ya 3-1 yenilen Aslan'ın, bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 21 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi.

Evinde geride kalan 21 lig karşılaşmasında 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılar sadece 1 kez puan kaybetti. Cimbom, geçtiğimiz sezon ligin 9. haftasında sahasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetimindeki 44. maçına çıkacak



Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Yıldırım yönetimindeki 43 maçta 23 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Galatasaray

Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Bülent Yıldırım, kariyerindeki ilk Galatasaray maçına 2004-2005 sezonunda Ali Sami Yen'deki Samsunspor mücadelesi ile çıkarken, en son ise 12 Mayıs 2018'de Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada düdük çaldı.

Tecrübeli hakem Galatasaray'ın bugüne kadar 43 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 23 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 13 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Yıldırım, bu karşılaşmalarda Galatasaraylı futbolculara 106 sarı, 4 kırmızı kart çıkardı.