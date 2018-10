CANLI İZLE | Galatasaray - Schalke 04 şifresiz canlı izle | Galatasaray - Schalke şifresiz veren kanallar izle

Galatasaray - Schalke 04 şifresiz canlı izle... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta karşılaşmasında Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi grupta Galatasaray'ın 3 puanı bulunurken, Schalke'nin 4 puanı bulunuyor.

Galatasaray, Avrupa'da 100. galibiyet peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacağı maça Avrupa'daki 100. galibiyetini almak için çıkacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 273 müsabakada 99 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 71 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında saat 22.00'de Almanya'nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 3 puanla 3 sırada yer alırken, Schalke ise 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

Avrupa'da 274. randevu

Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 274. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 107. maç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 106 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 26 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.

Schalke ile 3. resmi karşılaşma

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar resmi maçlarda iki kez rakip oldu. İki takım 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona ererken, Almanya'daki karşılaşmayı Umut Bulut'un son dakika golü ile 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalmıştı.

Sakatlıklar fazla

Galatasaray'da sakatlıkların fazlalığı Teknik Direktör Fatih Terim'in elini zorlaştırıyor. Emre Akbaba'nın yanı sıra milli takımdan sakat dönen Onyekuru'ya, Bursaspor maçında da birçok isim eklendi. Ligdeki mücadelede Serdar Aziz, Fernando ve Sofiane Feghouli sakatlığından dolayı henüz ilk yarı dolmadan oyundan çıkmış ve Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmıştı. Lokomotiv Moskova maçında kırmızı kart gören ve Porto karşılaşmasında cezasını çeken orta sahanın önemli ismi Badou Ndiaye, Schalke müsabakasında sahadaki yerini alacak.

Düdük Fransız Benoit Bastien'de

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, Benoit Millot ile Jerome Miguelgorry ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.

Fatih Terim: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Schalke 04 karşısında kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde kaybetsek de 3 maçımız var. Kaybettiğimizde değil pes ettiğimizde yeniliriz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray yarın evinde Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaşacak. Teknik Direktör Fatih Terim, bu maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sakatlıkları olan Serdar Aziz, Fernando, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'nin karşılaşmada oynayamayacağını açıklayan Terim, “Sakatlıktan dönenler; Eren, Selçuk ve Donk. Takıma sakatlar ordusu dileyebiliriz. Sakatlar ordusu dediğimiz ordunun başında bir kumandan varsa, geriye cephane kalıyor. 50 bin de cephane varsa fazla üstünde durmamak lazım. Hala savaşabiliyoruz. 50 binden kastım taraftarımız. Olsalar çok iyi olurdu. Gerek 11 için olurdu. Gerekse takım derinliği, hamle açısında çok iyi olurdu. 24 saat kalmış, ağlamanın sızlamanın manası yok” diye konuştu.

“Schalke çok iyi bir takım”

Schalke'nin çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Fatih Terim, “Almanya'daki sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. Sıralamanın yanı sıra üst seviyelerde olacak bir takım. Genç antrenörleri ile beraber çok iyi maçlar oynadılar. Porto ve Lokomotiv maçları da bunu gösteriyor. Bazen sezona kötü başlanılır ama kötü gidecek diye bir şey yok. Kritik bir üçüncü maçı oynayacağız. Bizim 3 puanımız, onların 4 puanı var. Biz çok gol kaçırmamıza rağmen Porto'dan 1 puan alsaydık, neden 3 puan alamadık diye hayıflanacaktık. Kendi sahamızdaki avantajımızı kullanmak en büyük amacımız. Taraftarlarımız sabırla hiçbir saniye yanımızdan ayrılmamalılar. Onlar buna alışkın. Çünkü her golün, kaybetmenin, berabere kalmanın, kazanmanın çok kritik olduğu dönemlere gireceğiz. Gruptaki 1 devrenin son maçını oynayacağız. Taraftarımıza çok ihtiyacımızın olduğu maçlardan biri. Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Şu anda herhangi bir Galatasaraylının üzülmesine neden yok”

Şu anda herhangi bir Galatasaraylının üzülmesine neden olacak bir şeyin olmadığını ifade eden Terim, “Ligde lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde varız. Türkiye Kupası'nda varız. Allah'a şükür sağlıklıyız. Herhangi bir sıkıtımız yok. Çok şükür aile gibiyiz. Sakatlıklarımız var. Herhangi bir maçı kaybetmek beni çok üzüyor. Çok çabuk lider halime devam etmem lazım. Birçok maç var oyuncularımın gözü bende. Bu arkadaşlarımızın birçoğu milli takımlarından dönüşte oldu. Bu kadar futbol hayatımda 3 tane üst üste çıkan oyuncu görmedim. Hem enteresan hem de tuhaf. Ama hayatta bu da var. Ben devre arası bir cümle söyledim oyuncularıma. 3 oyuncu çıktı oyun sanki 11'e 10 oynanıyor. Eksik oynuyoruz gibi oldu. Bunun sebebi ben biraz daha topa fazla girer sakatlanırsam eksik bırakırım düşüncesi. Ona rağmen kötü oynamadık. Bursa iyi bir takım. 1-1'den sonra 2-1'i de bulabilirdik. Bu benim için önemli. Ben her şeyi gördüm, her şeyi biliyorum dememek lazım. Bu da benim yaşamadığım bir şey. Gece Florya'ya geldim. Analistlerle bu maçı seyrettim. Sağlık grubu ile toplandık. Buradan UEFA'nın dikkat ettiği için 16 saat çift uçak inip, antrenman yapıp, 1 gün sonra maç oynayıp başına her şey gelebilir. Burada koruyamıyoruz bazı şeyleri. Oyuncu bu tempolarda sakatlanacaktır. Tek sıkıntımız kadromuzun derin olmayışı. Orada olmamak lazım. Bizlerin seçimi bu. Şampiyonlar Ligi'nde aynı şartlarda yarışmıyoruz. Yarın yedek de var, hamle de var. Ne camia, ne oyuncularımın ne de kimsenin ümidini kesmesini istemiyorum. Sakatlıktan korkuyorum, herkes korkuyor. Ama ben başka türlü korkuyorum. Bir takımın inancı yoksa, güveni yoksa, hırsı yoksa ben böyle bir sakatlıktan korkarım. Normal o sakatlıktan korkmam” açıklamasında bulundu.

“Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız”

Maçın grubun kader maçı olmadığını söyleyen Terim, “Bunu yaşamıştık. 3 maçta 1 puan alıp, sonra 10 puanla bitirmiştik. Hiçbir maç öyle değil. Şunu diyebiliriz. Kazanmaların, kaybetmelerin, berabere kalmaların daha kritik olduğu maçlardan biri. Schalke ile daha önce elemeli maç oynamıştık. O yüzden içerideki maçlar puan açısından çok önemli. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde kaybetsek de 3 maçımız var. Kaybettiğimizde değil pes ettiğimizde yeniliriz” dedi.

“Belhanda'dan çok memnunum”

Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın performansının sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı şöyle cevap verdi:

“Oynasa da oynamasa da hep tartışılıyor. Sanıyorum bunların gelirken beklentilerin çok yüksek tutulması. Rakamları kenara bırakalım. Kimse zorla alınmadı. Bir defa Belhanda düzgün davranan bir futbolcu. 1 gün sakatım, izin istiyorum duymadım. Giydiği 10, gelişi ekonomik olarak yüksek olup, elinden gelenin maksimumunu veren bir oyuncu. Yapmaya çalışan bir oyuncu. Çok memnunum. Sağ değil, sol kenarda da oynayabilir. Ocak ayında birkaç oyuncu katkı olursa küçük bir oyun değişikliğinde kenarlarda oynayabilecek bir oyuncu. Elinden gelen her şeyi verebiliyor. Daha iyi oyunlar ben de bekliyorum. Gol atmasını, asist yapmasını bekliyorum. Balhanda orta sahamızdaki önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Eğer bir oyuncu Galatasaray'a imza atmışsa ben onu kazanmak için elimden geleni yaparım. O ısrar ederse yapacak bir şey yok. Başka bir yere göndereyim, ceza vereyim taraftarı değilim. Kulübün değerini köreltmek istemem. Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Kalbi ve beyni bir.”

“Yuto Nagatomo takım için önemli”

Japan futbolcu Yuto Nagatomo'nun takım için önemli bir isim olduğunun altını çizen Fatih Terim, “Birçok genç oyuncu olduğu gibi deneyimli oyunculara da örnek. Donk kendini antrenmandan sonra ona teslim etmiş durumda. Ömer Bayram da ondan öğreneceğim çok şey var diyor. Bazı dinlendirmek için yaptığımız rotasyonlarda orada da mutlu olduğunu sanmıyorum. Bizim için büyük bir şans. Ömer'den de memnunum, alıştı sıkıntı çekmedi” dedi.