CANLI İZLE | Inter - Milan şifresiz canlı izle | Inter - Milan maçını şifresiz veren kanallar izle | beIN SPORTS izle

Inter - Milan şifresiz canlı izle... Inter ile Milan Serie A'nın 9. haftasında karşı karşıya geliyor.

Peki Inter - Milan karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Inter - Milan karşılaşmasının yayıncısı ve mücadelenin tüm detayları...

INTER MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen ekranlara gelecek.

Bu karşılaşma öncesi Inter'in 16, Milan'ın ise 12 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Mauro Icardi 5 golle takımın en golcü ismi ve 15 Ekim 2017'de oynanan 'Derby della Madonnina'ya damga vuran isim olmuştu. Inter'in efsanelerinden Ivan Zamorano, Icardi'nin Higuain'den daha iyi olduğunu söylerken, iki takımın da formasını giyen Hernan Crespo ise kendisini 'Icardi ile Higuain'in karışımı' olarak tanımladı.Takımda önemli bir eksik yok, son 4 lig maçında fire vermediler ve üçüncü sıraya kadar geldiler. Riccardo Montolivo ve Ivan Strinic sakat. Sağ bekte Davide Calabria'nın oynaması bekleniyor. Suso, Higuain, Hakan Çalhanoğlu' hücum hattı değişmeyecek. Teknik patron Gennaro Gattuso; 'Inter bizden daha fizikli gözükebilir ama Milan olarak onlardan daha kaliteliyiz. Geçen sezona kıyasla bu sezon daha komple bir takım olduk.' açıklamalarını yaptı.

