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CANLI İZLE: İsveç İtalya canlı izle İdman tv, canlı skor, maç kaç kaç ?

2018 Dünya Kupası play-off maçları bugün oynanacak İsveç İtalya karşılaşması ile devam ediyor. Bu maç ile ilgili tüm ayrıntılar ve maçı canlı izleme imkanına bu haberimiz aracılığı ile ulaşabileceksiniz. İşte ayrıntılar...

CANLI İZLE: İsveç İtalya canlı izle İdman tv, canlı skor, maç kaç kaç ?

10 Kasım 2017 17:24

İsveç İtalya maçı canlı izle ile ilgili bilgiler bu haberimizde... Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. 2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda daha önce kupaya katılmayı garantilemişti.14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın grup kuraları ise 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'da çekilecek. İsveç İtalya mücadelesi ise bu akşam saat 23.45'ten itibaren idman tv kanalından canlı olarak yayınlanacak ve bu haber aracılığı ile mücadeleyi canlı olarak izleyebileceksiniz...

FİFA DÜNYA KUPASI KALAN PLAY-OFF MAÇLARI

10 Kasım Cuma

İsveç-İtalya 

11 Kasım Cumartesi

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti 

RÖVANŞ MAÇLARI

12 Kasım Pazar

İsviçre-Kuzey İrlanda

Yunaistan-Hırvatistan

13 Kasım Pazartesi

İtalya-İsveç

14 Kasım Salı

İrlanda-Danimarka 

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Etiketler: 2018 Dünya Kupası, İsveç İtalya canlı izle

 

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