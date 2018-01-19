CANLI İZLE: Kasımpaşa Alanyaspor canlı izle şifresiz anlatım, Kasımpaşa Alanya kaç kaç?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de orta sıralarda yer alan iki rakibin mücadele edeceği maçta Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmada 5 galibiyet,4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla 11.sırada yer alan Kasımpaşa, son 17 haftada 5 galibiyet,3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 18 puan ile 13.sırada yer alan Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu akşam 20.00’da Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Kasımpaşa Alanyaspor maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının muhtemel ilk 11’leri

KASIMPAŞA

Ramazan- Popov, Veysel. Omeruo, Youssef, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok

SAKAT: Veigneau

CEZALI: Yok

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar-Gassama, Tzavellas, N’Skala, Sackey, Emre Akbaba, Welinton, Fofana, Fernandes, Efecan, Mbilla

SAKAT: Maniatis

CEZALI: Vagner Love, Barış Başdaş

Kasımpaşa Alanyaspor nasıl canlı izlenir?

Kasımpaşa Alanyaspor maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Kasımpaşa Alanyaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Kasımpaşa Alanyaspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Mbaye Diagne Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda takımında forma giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’yi kadrosuna kattı.

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, transferde de takıma takviyelere devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükpor'dan transfer edilen İlhan Depe’den sonra Çin’in Tianjin Teda takımında forma giyen Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet ile 1 buçuk sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya Brandizzo altyapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Juventus’ta başladı. Diagne, bu sezon Çin Süper Ligi’nde Tianjin Teda formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in ikinci yarısındaki Kasımpaşa maçına hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında 19 Ocak Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karışılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın gözetiminde. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idman topla ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilliler antrenmana daha sonra pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son kısmını ise futbolcular istasyon çalışmasıyla tamamladı. İdmana izinli olan Yusuf Çoban ile sakatlığı devam eden Maniatis katılmadı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacakları idmanla devam edecek.