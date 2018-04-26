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CANLI İZLE: Marsilya Salzburg maçı canlı izle | Marsilya Salzburg kaç kaç?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçında Marsilya evinde Salzburg'u konuk ediyor. İşte Marsilya Salzburg maçına dair canlı yayın izleme bilgileri...

CANLI İZLE: Marsilya Salzburg maçı canlı izle | Marsilya Salzburg kaç kaç?

26 Nisan 2018 22:02

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk mücadelesinde Marsilya ile Salzburg ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Fransız ekibi Marsilya ilk maçta taraftarını arkasını alarak galip gelmenin hesaplarını yaparken, Avusturya ekibi Salzburg ise Marsilya karşısında alacağı avantajlı skorla evine dönmek istiyor.

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Marsilya-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?​

Saat 22.05'te Veledrome Stadı'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Pele, Sarr, Rolando, Rami, Amavi, Lopez, Gustavo, Payet, Thauvin, Ocampos, Germain

Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Berisha, Haidara, Samassekou, Schlager, Dabbur, Hee-Chan

 

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