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Canlı yayın yaparken şarampole uçtu

Afyonkarahisar’da ticari taksi sürücüsü sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Canlı yayın yaparken şarampole uçtu
Canlı yayın yaparken şarampole uçtu - Web TV

23 Haziran 2018 10:45

Kaza Afyonkarahisar-Antalya kara yolu 35. kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. 03 T 0016 plakalı İlyas K. (38) idaresindeki ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. 

Araç sürücüsü İlyas K’nin araç bulunan Nazik Y. (37) ile birlikte Afyonkarahisar’dan Antalya’ya seyahat ettiği sırada sosyal medya hesabından canlı yayına bağlandı. “Antalya yolculuğu başlasın” başlıklı canlı yayın bağlantısı sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole uçan araçta bulunun Nazik Y. ağır yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralanan araç sürücüsü İlyas K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza sonrası olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazaya ilişkin tahkikat başlattı.  

 

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