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Canlı yayında 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı

Canlı yayında 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı
Canlı yayında 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı

Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmalarıyla adından söz ettiren çöp şişçi Mehmet Kaya, düzenlediği yarışmada yeni bir rekortmen çıkardı.

Canlı yayında 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı - Tıkla İzle

Üniversite öğrencisi Büşra Erdoğan, 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. 

Denizli'de yemek yeme yarışmalarını başlatan ve 2 sene önce tek seferde 180 bin çöp şiş pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran çöp şişçi Mehmet Kaya, düzenlediği yarışma ile yeni bir rekortmen daha çıkardı.

Denizli'de gerçekleşen yarışmada 48 kilo olan Büşra Erdoğan, 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. Çöp şişin yanında bir salata yiyen ve bir ayran içen Erdoğan'ın rekor denemesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Yarışmada videoyu en çok paylaşana da çeyrek altın verildi.  

Ali İbileme
 

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