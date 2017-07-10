Caretta Caretta yuva yapmak için karaya çıktı

Kuşadası’nda Nazilli sitesinin bulunduğu plajda bir deniz kaplumbağası gören vatandaşlar hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Kuşadası Kadı Kalesi kazı çalışmalarında görevli sanat tarihçisi Ersin Çiçek adlı vatandaş gece 23.00 sıralarında bir kaplumbağanın plaja çıktığını fark ederek yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Park yetkilileri Caretta caretta cinsi kaplumbağnın olduğu bölgeye gelerek vatandaşları kaplumbağanın yanından uzaklaştırdı. Yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için karaya çıktığı belirlenen deniz kaplumbağası bölgenin taşlık alan olmasından dolayı, yetkilililer tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklara ait TR-Y2820 numaralı marka takılıp denize ulaşması sağlandı.

Yetkililer, muhtemelen sert ve taşlık bir zemin olması nedeniyle kaplumbağanın yumurtalarını bırakmaktan vazgeçtiği, yine yakın kıyılarda kendine daha uygun bir yuva arayıp bıraktığını tahmin ettiklerini belirttiler.

Duyarlı vatandaşların ihbarı sayesinde, yuva alanı bilinmeyen yuvadan çıkarak dağılan ve ulaşamayan birçok yavrunun denize ulaştırılması sağlandığını ifade eden yetkililer, yine aynı durumun olmasının muhtemel olduğunu, Kuşadası sahil sitelerinde oturan vatandaşların dikkatleri ve duyarlılıkları sayesinde, bu nadir canlıların hayatını kurtaracağı belirtildi.

Onur Durmuş

