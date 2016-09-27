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Çarpıcı 15 Temmuz açıklaması! Yabancı ajanlar Türkiye’de yaygınlaştı mı?

15 Temmuz’dan sonra yabancı istihbarat elemanlarının Türkiye’de yaygınlaştığına dikkat çeken Finansal İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, yabancı istihbarat mensuplarının çeşitli sivil toplum ve gruplarla toplantı yaptıklarını ileri sürdü.

Çarpıcı 15 Temmuz açıklaması! Yabancı ajanlar Türkiyede yaygınlaştı mı?

27 Eylül 2016 13:33

Casusluk yaptığı iddialarıyla 11 ay Almanya'da tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Muhammed Taha Gergerlioğlu, istihbarat elemanlarının özelikle İstanbul’da yoğunlaştığını iddia ederek, Türkiye’nin darbe girişiminden sonra psikolojik ve asimetrik bir savaş içerisine sokulduğunu söyledi.

Yabancı istihbarat elemanları toplantılar yaptı mı?
Gergerlioğlu, yabancı istihbarat elemanlarının Türkiye'de çeşitli toplantılar yaptığı iddiasını ortaya atarak, “Bilhassa İstiklal Caddesi ve civarındaki otellerde son dönemlerde farklı hareketlikler görülmektedir. Buraya gelen yabancı istihbarat mensuplarının çeşitli sivil toplum ve gruplarla olan toplantıları, Türk istihbaratı tarafından zannediyorum gerekli şekilde izlenmektedir. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hamlelerini erken yapmalı. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra bir satranç oynuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birlemiş Milletler (BM) ve ABD'deki açıklaması büyük yankı buldu. Türkiye'nin büyük devlet duruşunu sergiledi. Bölgesindeki savunmuş olduğu bölge politikalarında da iradeli bir şekilde uygulama yapmaya başladı. Kendi politikalarını sahada uygulamaya başlattı. Buna karşı çıkan unsurların da, psikolojik harbi boşa çıkaracaktır” dedi.

15 Temmuz’dan sonra asıl amaç psikolojik darbe
Gergerlioğlu, “İkinci bir darbe olabilir mi?” şeklindeki algı operasyonlarının yabancı ajanların oyunu olduğuna da dikkat çekti. Türkiye’de yaşayanların algı oluşturarak etkilenmeye çalıştığının altını çizen Gergerlioğlu, “Türkiye 15 Temmuz’dan sonra psikolojik ve asimetrik bir savaş içerisine sokulmak istenmektedir. Bu savaş modeli halkın arasında dedikodu ve olmayan haberleri yayarak gündeme tersten yöneterek idare etmek biçimi. Şuanda bunu net bir biçimde görüyoruz. Kalkışmanın bir daha olma ihtimali çok zayıf olmasına rağmen sanki çok güçlü olacakmış gibi haberler oluşturuluyor. Bu son derece manipüle edilmiş ve hazırlanmış metotlardır. Dış istihbaratların bizim düşmanımız olan devletlerin yanın da bu dost devletlerin de bu psikolojik harekata girdiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

“İstihbarat görevlileri haberleri yayıyor”
“Yabancı ajan istihbarat görevlileri yeni haberler yayarak toplumun içerisinde fitne ve güvensizlik amacını net bir şekilde görmekteyiz” diyen Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

“Bu psikolojik harekatın ikinci yaptırımı da sadece bireylerin değil, özel ve kamu kurumlarının devletin acziyetini ortaya koyma biçiminde görülmektedir. Bu devlet oldukça güçlü bir devlettir. 15 Temmuz’a rağmen mevcut iktidar ekonomiyi diri bir şekilde kollamasını bildi. Önüne yeni hedefler koydu, hedeflerini tekrar belirledi. Bundan rahatsız olan yabancı ajan istihbarat görevlileri yeni haberler yayarak toplumun içerisinde fitne ve güvensizlik amacını net bir şekilde görmekteyiz."

Hakan Gözalan


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