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Çarpık dişlere görünmez çözüm

Dişlerinde çarpıklık, açıklık ya da düzensizlik ile ilgili sıkıntı yaşayan, ortodontik tedavi yaptırmaya veya diş teli kullanmaya sıcak bakmayan birçok kişi için görünmeyen diş telleri kullanılıyor. Lingual Ortodonti Uzmanı Dr. Cem Caniklioğlu, tekniğin kişiye özel olarak hazırlandığını ve dişlerin iç yüzeylerine yapıştırılan ortodontik aygıt ve tellerle diş pozisyonlarının düzeltildiğini açıkladı.

Çarpık dişlere görünmez çözüm

09 Kasım 2017 12:19

Dişlerinde çarpıklık, açıklık ya da düzensizlik ile ilgili sıkıntı yaşayan birçok kişi estetik kaygılardan dolayı ortodontik tedavi yaptırmaya veya diş teli kullanmaya sıcak bakmıyor. Görünmeyen diş tellerinin kullanıldığı Lingual Ortodonti ise her yaştan herkesin sağlıklı dişlere, estetik bir görünüm ile kavuşmasını sağlayarak diş teli kullanımı konusundaki kaygıları azaltıyor.

Lingual Ortodonti Uzmanı Dr. Cem Caniklioğlu, tekniğin kişiye özel olarak hazırlandığını ve dişlerin iç yüzeylerine yapıştırılan ortodontik aygıt ve tellerle diş pozisyonlarının düzeltildiğini belirterek, “Teller ön yüzeyden görünmediğinden dolayı estetik olarak sizlere avantaj sağlıyor” dedi.

Görünmeyen diş tellerinin son yıllarda sıkça tercih edilen uygulamaların başında geldiğine dikkat çeken Dr. Caniklioğlu, dişlerin dışarıdan görünen yüzeylerinin hiçbir şekilde etkilenmediğini belirterek, bu tedavi ile dişlerdeki düzelme sırasında özgürce gülümsenin ve konuşmanın mümkün olabildiğini belirtti.

Lingual Ortodonti tedavisinin ünlüler tarafından da tercih edildiğini belirten Caniklioğlu, "Çapraşık ve doğru konumlanmayan dişler ağız hijyeni ve ağız-diş sağlığı açısından, estetik kaygılara oranla daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Çapraşık diş problemi olmasına rağmen, birçok kişi klasik ortodontik tedavi diğer bir deyişle metal ve şeffaf diş telleri kullanımı ile ortaya çıkan estetik kaygıdan dolayı tedavi olmak istemiyor. Lingual teknik ile birlikte içten takılan diş telleri dışardan görünmediği için kişilerin estetik kaygıları sona eriyor. Sürekli göz önünde olan, ekranlarda görünen ünlüler de Lingual Ortodonti tekniği ile rahat ediyor. Görünmeyen diş teli tedavisinde kullanılan lingual braket ve lingual tellerin kişiye özel olarak laboratuar ortamında hazırlandığı için başarı şansı yüksek oluyor. Kişilerin iş ve sosyal hayatlarını olumlu yönde etkileyerek, diş teli kullanımını kâbus olmaktan çıkarıyor" şeklinde konuştu.

Ortodontik tedavide uzman yeterliliğinin başarıyı direkt etkilediğini söyleyen Dr. Cem Caniklioğlu, Lingual Ortodonti uzmanlığı için yaklaşık 2 yıl süren ek bir uzmanlık eğitimi alındığını ifade ederek tedavi olmayı düşünen hastaların ortodontisti seçerken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. 

 

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