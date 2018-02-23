CarrefourSA, 2018 yılında 170 milyon TL yatırım hedefliyor

Her gün 450 bin kişinin taleplerini dinliyor, alışveriş alışkanlıklarını analiz ediyoruz” diyen CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, adeta bir kılavuz niteliğindeki müşteri deneyimleri doğrultusunda 2018 yılında dijitalleşmeye odaklanarak yenileme ihtiyacı olan marketlere yatırımlara devam edeceklerini ve e-ticaret hizmet kapsamını genişleteceklerini belirtti. İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında 2017 yılı değerlendirilmesinde bulunularak 2018 yılında yapılacak olan 170 milyon TL'lik yatırım dağılımından da bahsedildi.

“2017’de 4,6 milyar TL ciro elde ettik”

CarrefourSA’nın 2017 yılında sergilediği finansal performansa ilişkin bilgiler paylaşan Hakan Ergin, şunları söyledi: “2017 yılını, 4,6 milyar TL ciro ile sonlandırdık. Operasyonel karlılığımızı, geçtiğimiz yıla oranla 126 milyon TL’ye yükselttik. Karşılaştırılabilir mağazalarımızda (LFL) satışlarımız hızlanarak artıyor, 2017 yılında bu mağazalarda ortalama yüzde 10,4 artış gerçekleştirdik. Bu yıl 170 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz.”

“Küçük üreticiyi korumaya aldık”

“Geçtiğimiz yıl market yatırımları ve dijitalleşmenin yanı sıra tüketicilerimize taze gıdada bol ve çeşitli ürünü uygun fiyata sunabilmek adına fark oluşturan projelerle yerli üretime yatırım yaptık” diyen Ergin, et ve balık ürünlerinden taze gıda ve bakliyata kadar bir dizi iş birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Ergin, şunları dile getirdi: “Gıdada fiyatları indirebilmenin yolu, atık oranını düşürmekten geçiyor. Dolayısıyla yatırımlarımızla ürünün üretiminden reyona gelmesine kadar olan sürecin her adımını izleyerek tüketicilerimize uygun fiyata daha bol ürün sunmaya başladık. Bu çerçevede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir iş birliği gerçekleştirerek Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesi başlattık. Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da çalıştığımız 2 bin sözleşmeli üreticiye yerli tohum vererek 5 bin ton ürünün hasadını gerçekleştirdik, bu ürünleri kurduğumuz paketleme tesislerinden soğuk zincir çerçevesinde tüketicilerimize ulaştırarak yüzde 20 indirim sunar hale geldik. Projenin bakliyat ayağında ise yerli üreticilerin ürettiği bakliyat ürünlerini Birlik markası altında marketlerimizden satmaya başladık. Taze gıda konusundaki çalışmalarımızın bir sonraki durağı narenciye ürünleri oldu. 10 milyon TL yatırımla Adana’da 4 bin 200 dönüm alana sahip bahçelerdeki portakal, mandarin, greyfurt (altıntop) ve limon olmak üzere toplam 220 bin ağaçtan 21 farklı çeşit ürünü toplayıp reyonlarımıza getirdik.”

Kasap ve balık reyonlarındaki yeniliklere de değinen Hakan Ergin; “Ülke olarak balık tüketimimizi artırmak için hem 4 milyon TL yatırımla Tuzla’da Su Ürünleri Platformu kurduk hem de dünyanın en lezzetli balığı ödülünü alan Sürsan Balıkları ile iş birliği gerçekleştirdik. Böylelikle tüketicilerimize sezonda 70 – 80 ve sezon dışında da 40 – 45 farklı balık çeşidi sunmaya başladık. Kasap reyonlarımızdaki etler için yerli üreticilerimize destek veriyoruz. Kaynağı belli olan etler, helal kesim yöntemiyle veteriner kontrolünde kesilip ayrıştırıldıktan sonra reyonlarımızdan tüketicilerle buluşturuyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Gıda dışı ürünleri, carrefoursa güvencesi ile reyonlara getiriyoruz”

Yalnızca gıda değil, gıda dışı ürünler konusunda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ergin; “Tedarikçilerimizle bir araya gelerek mevzuatları ve şartlarımızı aktarıyoruz. Bu ürünleri akredite laboratuvarlarda teste tabi tutup onaylattırıyoruz. Örneğin çocuklarımızın eğitim hayatların boyunca kullandıkları ayakkabı, tekstil, beslenme çantaları, mataralar, silgiler, boya kalemleri, pastel boyalar, guaj boyalar, keçeli kalemler, okul çantaları ve defterlerden oluşan iki bine yakın ürüne Ege Üniversitesi’nin yaptığı toksikolojik değerlendirme çalışmaları kapsamında onay aldık. Bunun yanı sıra 400 ürünü de bağımsız bir akredite laboratuvara test ettirdik. Tüm bu çalışmaların sonunda okul alışverişinin güvenilir ve hesaplı adresi olduk. Okul alışverişinde sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden sipariş alarak bir ilke imza attık. Bunun yanı sıra tene temas eden olarak adlandırdığımız iç giyim ya da çorap gibi ürünlerin de standartları çok önemli. Artık tene temas eden tekstil ürünlerini testlerden geçirip onay aldıktan sonra tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Tek bir testi dahi geçemeyen ürününe reyonlarımızda yer vermiyoruz” dedi.



“Bir yılda beş hipermarket açtık, 42,5 milyon TL yatırım yaptık”

Türkiye’nin 55 şehrinde 33’ü hiper, 372’si süper, 196’sı mini ve 24’ü de gurme olmak üzere toplam 625 market ve 516 bin metrekare satış alanı ile tüketicilerine ulaştıklarını belirten Ergin, geçtiğimiz yıl hiper, süper ve gurme market formatlarını yenileyip Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri markası olan Gima’ya yeniden hayat verdiklerini söyledi.



42,5 milyon TL yatırımla ilk kez bir yılda beş hipermarket açılışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ergin, “CarrefourSA tarihinde bir ilk yaşadık; İstinye’deki hipermarketimizi yeniledik, Adana’daki hipermarketimizin yerini değiştirip konseptini yeniledik, Bayrampaşa ve Beylikdüzü ile İzmir Balçova’da sıfırdan hipermarket yatırımı yaptık. Böylelikle toplam 42,5 milyon TL yatırımla ilk kez bir yılda beş hipermarket açılışı gerçekleştirdik. Market yatırımlarımıza, dijitalleşme adımlarını entegre ettik; artık market içindeki tüm ürün ve kampanya iletişimlerini dijital ekranlardan yapıyor, ürünlerimizin fiyatlarını anı anına elektronik etiketlerle reyonlarımıza yansıtıyoruz. Hızlı kasaları yaygınlaştırdık, Mavi Hat uygulamasını devreye aldık. İşitme engeli olan ya da ağır işitenler için indüksiyon işitme sistemi sağlamaya ve yaşlılar için akülü araçlarla alışveriş ya da kişisel asistan hizmeti vermeye başladık. Akıllı robotlarla tüketicilerimizi aradıkları ürünlere yönlendirirken müşteri merkezine görüntülü olarak online erişim sağladık. Yenilediğimiz hipermarketlerimizde alışveriş sonrasında satın aldığınız ürünleri, belirteceğiniz adreslere teslim etmeye başladık. Aynı zamanda tüketicilerimize, reyonlardan satın aldıkları et ve balık ürünlerini diledikleri gibi pişirtip yeme, hatta paket yaptırarak evlerine götürme imkânı da sunuyoruz" dedi.



“Yeni gurme açılışlarına devam edeceğiz, süper formatımıza odaklanacağız”

Yeniledikleri bir diğer formatın Gurme olduğunu, bu çerçevede 2 milyon TL yatırımla İzmir’de Oxygen Gurme’yi açtıklarını, 3,5 milyon TL yatırımla İstanbul’da Ortaköy Gurme’yi yenileyerek tüketicileriyle buluşturduklarını dile getiren Hakan Ergin, sebze – meyve, et ve şarküteri, balık, unlu mamuller ya da organik ürünlerin yanı sıra yöresel lezzetler, vegan ve glütensiz ürünler, Carrefour selection ve Reflé de Frances gibi yeme alışkanlığı olanlara yönelik ürünler, hatta gıda dışı kapsamında ev gereçleri ya da tekstil ürünlerine kadar birçok değişik ürünün yer aldığı Gurme marketlerini yenilemeye devam edeceklerini ve yılsonuna kadar ortalama 50 süpermarket açılışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” belirtti.



“Yenilenen yüzüyle Gima Marketlerine hayat verdik”

Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri olan Gima’ya, doğduğu şehir Ankara’da “Alışverişin Hesaplısı” söylemiyle yeniden hayat verdiklerini dile getiren Ergin, hala deneme aşamasında olan bir format olmasına karşın geçtiğimiz yıl beş yeni Gima marketini Ankaralılarla buluşturduklarını ve Gima’ya yatırıma devam edeceklerini belirtti.

“En önemli konu,müşterilerimizin deneyimleri”

Konuşmasını 2018 yılına ilişkin hedefleri ile sona erdiren Ergin, “İhtiyacı olan marketlerimizin konseptlerini yenilemeye devam edeceğiz. Dijitalleşmeyi sürdüreceğiz. İş birliklerimiz nezdinde özellikle sözleşmeli üretici sayısını 3 bine çıkaracağız. E – Ticaret konusunda tek noktadan tüm ülkeye hizmet vermeye başladık, bu konuda hizmet verdiğimiz nokta sayısını artıracağız. Bizler için asıl önemli olan müşterilerimizin bizlere aktardıkları deneyimleri. Bizler için adeta bir kılavuz olan bu deneyimleri dinleyerek hem market için hem de market dışında nasıl adım atacağımıza karar veriyoruz” şeklinde konuştu.